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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 16 tutuklama!

20.10.2023 19:17 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda örgütsel doküman ve para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 16 tutuklama!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Ekim'de, DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları iddia edilenlere yönelik operasyon yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişinin, DEAŞ'a finans desteği yaptığı belirlenen ve mal varlıklarına el konulan örgüt üyelerine yasa dışı para transfer yöntemi ile para gönderdikleri belirlendi.

Yapılan operasyonda, 17 kişi gözaltına alınırken 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve para da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından, Emniyetteki işlemeleri tamamlanan 17 kişi, 'Terör örgütün finanse etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan 17 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyon terörle mücadele

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