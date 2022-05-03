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  4. İstanbul’da dehşet anları! ‘Anne sırtımdan vuruldum, sakin ol!’

İstanbul’da dehşet anları! ‘Anne sırtımdan vuruldum, sakin ol!’

03.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, 2 kişi parkta silahlı saldırıya uğradı. Yaralılardan Yusuf T. yerde yatarken telefonla aradığı annesine, sakin olmasını, sırtından vurulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken çevredekiler yerde yatan gencin ayağa kalkmaya çalışması üzerine "Kalkma yerde yat, ambulans gelecek" sözleri de kayıtlarda yer aldı.

Sultangazi'de, 2 kişi parkta silahlı saldırıya uğradı. Yaralılardan biri yerde yatarken telefonla aradığı annesine sırtından vurulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

‘MÜCAHİT VURDU BENİ ANNE’

Uğradığı silahlı saldırı sonucunda sırtından yaralanan Yusuf T. Telefonla annesini arayarak “Sırtımdan vuruldum anne. Mücahit vardı ya. Geldi, arkam dönüktü silahla ateş etti, sırtımdan vuruldum. Şu an sakin ol sesini çıkarma bak. Şu an ben parkın oradayım anne şu an silahla sırtımdan vurulmuşum. Bir tek ben farkındayım anne babama bir şey söyleme anneme. Şu an ambulansı aradık” ifadelerini kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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SİLAHLI SALDIRGAN OLAN YERİNDEN KAÇTI

Olay, önceki gün saat 23.05 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı'nda meydana geldi. Parkta sohbet eden Yusuf T. ve Şehmus K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Şehmus K. kalçasından, Yusuf T. sırtından yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Yüzüstü yerde yatan Yusuf T., cep telefonu ile annesini aradı. Yusuf T., annesine kendisini Mücahit isimli bir kişinin sırtından vurduğunu belirtti.

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‘BU PARKTA SÜREKLİ KAVGA OLUYOR’

Yusuf T., yaşananları annesine anlatıp, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Telefon görüşmesinden sonra Yusuf T. ve Şehmus K.'nın çevredekilerin yardımıyla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Mahalle esnafı Enes Ücal, "Birden bir yoğunluk oldu. Herkes parka doğru koşmaya başladı. Daha sonra polis ve olay yeri inceleme geldi. Olayda iki yaralı varmış. Bu parkta sürekli kavga oluyor" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi silahlı saldırı
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