İstanbul'da dehşet anları! Kendisiyle birlikte eski eşini yakmak istedi...

Olay, saat 21.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre K.A. boşandığı eşi Y.Ç. ve iki çocuğunun yaşadığı eve geldi. Y.Ç. ile tekrar bir araya gelmek istediğini söyleyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.A. olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği benzin ile kendini ve eski eşini yakmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ SALDIRMAK İSTEDİ

Müzakereci polis ekipleri K.A.'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat sonra ekipler, Y.Ç.'yi evden çıkardı. İkna edilen K.A. ise gözaltına alındı. Mahalle sakinleri polis aracına götürülen K.A.'ya saldırmak istedi. Mahalle sakinlerini polis ekipleri sakinleştirdi. (DHA)