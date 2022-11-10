HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da dehşet anları! Kendisiyle birlikte eski eşini yakmak istedi...

İstanbul'da dehşet anları! Kendisiyle birlikte eski eşini yakmak istedi...

10.11.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. Boşandığı eşinin evine gelen K.A., tekrar barışmak istedi. Olumsuz yanıt alınca K.A., yanında getirdiği benzinle kendisiyle beraber eski eşini de yakmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler, K.A.'yı ikna edebilmek için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat sonra ekipler eski eş Y.Ç.'yi evden çıkardı. İkna edilen K.A. ise gözaltına alındı.

İstanbul'da dehşet anları! Kendisiyle birlikte eski eşini yakmak istedi...

Olay, saat 21.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre K.A. boşandığı eşi Y.Ç. ve iki çocuğunun yaşadığı eve geldi. Y.Ç. ile tekrar bir araya gelmek istediğini söyleyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.A. olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği benzin ile kendini ve eski eşini yakmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Screenshot_4

MAHALLE SAKİNLERİ SALDIRMAK İSTEDİ

Müzakereci polis ekipleri K.A.'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat sonra ekipler, Y.Ç.'yi evden çıkardı. İkna edilen K.A. ise gözaltına alındı. Mahalle sakinleri polis aracına götürülen K.A.'ya saldırmak istedi. Mahalle sakinlerini polis ekipleri sakinleştirdi. (DHA)

Denizli'de acı olay! Eşini vurup hastaneye bıraktı, sonrasında intihar etti... Denizli'de acı olay! Eşini vurup hastaneye bıraktı, sonrasında intihar etti...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler kontrol altına aldıBursa’da ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler kontrol altına aldı
Türkiye’yi üzen görüntü! Fotoğraflar sadece 5 yıl arayla çekildi...Türkiye’yi üzen görüntü! Fotoğraflar sadece 5 yıl arayla çekildi...
Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul karı koca

En Çok Okunan Haberler

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!

Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

İlginizi Çekebilir

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.