İstanbul'da dehşet anları! Önce saldırdı sonra da aracıyla ezmeye çalıştı

Olay, gece saatlerinde Şişli E-5 Karayolu Okmeydanı mevki Halıcıoğlu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü ve motosikletli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, sürücülerin sağ şeritte duraklamasıyla devam etti. Aracından inen otomobil sürücüsü, motosiklette bulunan biri kadın iki kişiye saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

ARACIYLA EZMEYE ÇALIŞTI

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. O sırada aracına binen sürücü, kavga ettiği iki kişinin üzerine otomobil sürerek ezmeye çalıştı. Başaralı olamayınca park halindeki motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır