İstanbul'da dehşet! Karısını, kızını ve komşusunu vurdu

Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta saat 12.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini sokağa park ettikten sonra evine doğru yürüyen Şevket Ç., oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı işyeri önünde görünce yanına gitti. Şevket Ç., herhangi bir şey söylemeden belinden çıkardığı tabancayla Yarar'a ateş etti. Bülent Yarar, bir kurşunun karnına isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığılırken, Şevket Ç., binanın birinci katındaki evine çıktı. Şevket Ç., burada da kızı Selin'in kafasına bir el ateş esinderken, kendisini engellemeye çalışan karısı Yeter'i de karnından ve sırtından yaraladı. Olayın ardından sokağa çıkan Şevket Ç., silah seslerini duyarak dışarı çıkan komşuları korkutmak için havaya birkaç el ateş ettikten sonra bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Çevre esnafın ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne Yeter ile kızı Selin (18), ambulansla, Bülent Yarar ise bir otomobille çevre hastanelere kaldırıldı. Babası tarafından kafasından vurulan Selin Ç.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.