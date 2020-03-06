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İstanbul'da dehşet! Karısını, kızını ve komşusunu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle, oturduğu binanın girişinde esnaflık yapan bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra eve giderek karısı ve kızını vurdu. Saldırgan olayın ardından sokakta havaya ateş açtıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Babası tarafından kafasından vurulan kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayı duyup evin önüne gelen aile yakınları ağlayarak, baygınlık geçirdi. Polis, Şevket Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da dehşet! Karısını, kızını ve komşusunu vurdu

Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta saat 12.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini sokağa park ettikten sonra evine doğru yürüyen Şevket Ç., oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı işyeri önünde görünce yanına gitti. Şevket Ç., herhangi bir şey söylemeden belinden çıkardığı tabancayla Yarar'a ateş etti. Bülent Yarar, bir kurşunun karnına isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığılırken, Şevket Ç., binanın birinci katındaki evine çıktı. Şevket Ç., burada da kızı Selin'in kafasına bir el ateş esinderken, kendisini engellemeye çalışan karısı Yeter'i de karnından ve sırtından yaraladı. Olayın ardından sokağa çıkan Şevket Ç., silah seslerini duyarak dışarı çıkan komşuları korkutmak için havaya birkaç el ateş ettikten sonra bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevre esnafın ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne Yeter ile kızı Selin (18), ambulansla, Bülent Yarar ise bir otomobille çevre hastanelere kaldırıldı. Babası tarafından kafasından vurulan Selin Ç.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyup evin önüne gelen aile yakınları ağlayarak, baygınlık geçirdi. Çevredekiler aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Polis saldırıdan sonra kaçan Şevket Ç.'nin yakalanması için çalışmalara başladı.

'VURULANI BİR ARABAYA ATIP GİTTİLER'

Silah seslerini duyarak dışarı çıktığını belirten sokak sakinlerinden Atilla Karamustafa "Ben dışarıya çıktığımda birisi yerde yatıyordu. Vurulmuştu. Kimin vurduğunu görmedim. Vurulanı bir arabaya atıp gittiler. Genç bir kızımız vurulmuş onu da ambulans aldı götürdü. Benim üzüldüğüm şey, böyle şeylerin olması. İnşallah rabbim yaralılara şifa versin" dedi.

Kaynak: DHA

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Kağıthane silah

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