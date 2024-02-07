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İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle! Başak Demirtaş son kararını verdi: 'Aday olacak mı?' tartışmaları sona erdi

07.02.2024 10:05 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerin en çok merak edilen kenti İstanbul'da gözler Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olup olmayacağına çevrilmişti. İstanbul'da dengeleri değiştirecek gelişmede Başak Demirtaş kararını verdi. Yaptığı açıklamada aday olmayacağını duyurdu.

İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle! Başak Demirtaş son kararını verdi: 'Aday olacak mı?' tartışmaları sona erdi

31 Mart seçimleri için heyecan devam ederken Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday olacağı iddiaları kulisleri hareketlendirmişti. Sonuçlara etkisi çok olacağı düşünülen adaylık ihtimali için son karar duyuruldu. Başak Demirtaş aday olmayacağını ilan etti.

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Başak Demirtaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.

5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

Önümüzdeki günlerde Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız.

Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye!"

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Konuyla ilgili DEM Parti'den şu açıklama yapıldı;

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Başak Demirtaş
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