HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da denizde can pazarı! "Yardım edin" çığlıkları attılar

İstanbul'da denizde can pazarı! "Yardım edin" çığlıkları attılar

11.02.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de deniz kıyısında oturan iki genç kız, dengesini kaybederek denize düştü. Vatandaşların seferber olduğu olayda genç kızlar denizden kurtarılırken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da denizde can pazarı! "Yardım edin" çığlıkları attılar

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu genç kız, dengesini kaybederek denize düştü. O anlarda bir vatandaş denize atlayarak, genç kızları kurtarmaya çalışırken vatandaşlar denize halat ve can simidi atarak kızları kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların halatları çekerek genç kızları kıyıya yanaştırarak kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtarıldığı genç kızlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kızlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

'YARDIM EDİN' ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Denize düşen kızların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, suda mahsur kalan genç kızları, vatandaşların denize attığı halatlar ile çektiği ve genç kızların, “Yardım edin” çığlıkları attığı görüldü.

deniz2

"DENİZİN İÇİNDE ÇIRPINIYORLARDI"

Genç kızları kurtaran Halil Mustafa, “Genç yaşlarda 2 kişi kız çocuğu oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Denize atlayarak onları denizden çıkardık. Aracın içerisinde kıyafetlerini değiştirdiler. Polisler geldi, sağlık ekipleriyle Hastaneye kaldırıldılar” diye konuştu.

AW541773_03

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci 'Kadir Şeker olayı' denilmişti! Yeni gelişme: Tolga Daşkıran'ın engellemeye çalıştığı şüpheli...İkinci 'Kadir Şeker olayı' denilmişti! Yeni gelişme: Tolga Daşkıran'ın engellemeye çalıştığı şüpheli...
İğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izlettiİğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izletti
Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltıHalil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mario Balotelli İstanbul'a mı geliyor?

Mario Balotelli İstanbul'a mı geliyor?

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Mengü'nün anketi sosyal medyada gündem oldu: Kılıçdaroğlu...

Mengü'nün anketi sosyal medyada gündem oldu: Kılıçdaroğlu...

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar

Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar

İlginizi Çekebilir

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.