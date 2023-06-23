İstanbul'da deprem tehdidi! Bu 3 ilçe tehlike altında: '4,5-5 milyon...'

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından uzman isimler, olası Marmara Depremi için uyarılarını artırdı. İstanbul'daki yapı stoğu ve zemine dikkat çekilerek kentsel dönüşüm çağrıları gelmeye devam ediyor. İstanbul'daki depremde Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'nin durumunun diğer ilçelere göre daha kritik olduğu aktarıldı. Bu 3 ilçenin faya en yakın hat olduğunu ifade eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, "4,5-5 milyonlu bir nüfus da tehlike altında" diye konuştu.

3 İLÇENİN DURUMU KRİTİK

"1 metrekarenin hesabını yapmamak gerekiyor" diyor yetkililer. Çünkü İstanbul için deprem kapıda. Hatta 3 ilçe için durumda daha da kritik, bu ilçeler Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece.

"207 BİN PROBLEMLİ BİNADAN BAHSEDİYORUZ"

Tv100'ün haberine göre İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, "Gözümüzü korkutacak bir şey. 90 ila 100 bin değil, daha yüksek bir sayıyı bulabileceğimizi öngörüyorum. 207 bin problemli olabilecek binadan bahsediyoruz. 4,5-5 milyonlu bir nüfus da tehlike altında. Batı koridorumuz daha riskli. Daha önceki analizlerimiz Silivri'den başlıyor. Büyükçekmece, Esenyurt ve Küçükçekmece hattında, burası aynı zamanda faya en yakın hattımız aynı zamanda. Vatandaşımız bir metrekarenin hesabını yaptığı zamanda sadece kendi canını tehlikeye atmıyor, aynı apartmanda oturduğu diğer insanların, kendi çocukların hayatını tehlikeye atıyor. Sadece kağıt üzerinde bazı iyileştirmeleri yapmakla da süreçleri tam doğru tarif edemediğimizi görüyoruz" dedi.

