İstanbul'da dev fuhuş operasyonu: 'Ponçik' isimli grup kurmuşlar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından 5 ay önce başlatılan çalışmada İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptıran çetenin varlığı tespit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ve talimatlar doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları telefon dinleme ve fiziki takip sonucu şebeke elamanlarını ve çalışma yöntemlerini ortaya çıkardı.

ÇIPLAK RESİMLERİNİ ÇEKİP AİLELERİNE GÖNDERMEK TEHDİT ETMİŞLER

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş bulma vaadiyle buldukları kadınları İstanbul'a getirdiklerini tespit etti. İstanbul'da çeşitli evlere yerleştirilen şüphelilerin burada şebekenin "Mama" lakaplı yöneticileri tarafından "Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız" diye ikna edilerek fuhuşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin neredeyse karın tokluğuna fuhuş yapmaya başlayan kadınların ayrılmak istemesi halinde bu fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri tespit edildi.