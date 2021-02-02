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  4. İstanbul'da dev fuhuş operasyonu: 'Ponçik' isimli grup kurmuşlar

İstanbul'da dev fuhuş operasyonu: 'Ponçik' isimli grup kurmuşlar

02.02.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da, iş verme vaadiyle kandırıp yurt dışından getirdikleri kadınlara şantaj yoluyla fuhuş yaptıran çete için 7 ayrı ilçede 32 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 42 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Şüphelilerin internet üzerinde "Ponçik" adlı Whatsapp gurubu kurdukları, bu grubu kullanarak kadınların müşterilere gidip gelmelerini sağladıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından 5 ay önce başlatılan çalışmada İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptıran çetenin varlığı tespit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ve talimatlar doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları telefon dinleme ve fiziki takip sonucu şebeke elamanlarını ve çalışma yöntemlerini ortaya çıkardı.

ÇIPLAK RESİMLERİNİ ÇEKİP AİLELERİNE GÖNDERMEK TEHDİT ETMİŞLER

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş bulma vaadiyle buldukları kadınları İstanbul'a getirdiklerini tespit etti. İstanbul'da çeşitli evlere yerleştirilen şüphelilerin burada şebekenin "Mama" lakaplı yöneticileri tarafından "Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız" diye ikna edilerek fuhuşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin neredeyse karın tokluğuna fuhuş yapmaya başlayan kadınların ayrılmak istemesi halinde bu fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri tespit edildi.

WHATSAPP ÜZERİNDE PONÇİK İSİMLİ GRUP KURMUŞLAR

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri ayrıca şebeke elemanlarının fuhuş çetesini yönetmek için Whatsapp üzerinde "Ponçik" adında bir grup kurduklarını ortaya çıkardı. Fuhuş çetesi yöneticileri ve çalışanlarının oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI PASAPORTLARIYLA AŞMIŞLAR

Öte yandan polis çetede yer alan yabancı uyruklu kadınların Koranavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında da çalıştıklarını belirledi. Pasaportlarını kullanarak turist gibi dolaşan kadınların rahatlıkla müşterilerinin evlerine ulaştıkları tespit edildi.

32 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından 29 Ocak 2021 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. 7 ayrı ilçede 32 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 3'ü yabancı uyruklu 5'i kadın toplam 14 şüpheli ile 13 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Şebekeye müşteri olarak gelen 15 kişinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 42'ye yükseldi. Evlerde yapılan aramalarda bir adet tabanca ile birlikte çok sayıda cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan yönetici kadrosunda bulunan aralarında çete lideri C.E.'nin de bulunduğu 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 kadın sınır dışı edilmek üzere İl göç idaresine teslim edilirken, 15 müşteri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(DHA)

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