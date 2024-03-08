İstanbul'da dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Uyuşturucu çetelerine bir ağır darbe daha! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen 'NARKOÇELİK-5' operasyonlarında; 4 ton 604 kg metamfetamin ele geçirildi." paylaşımını yaptı. Operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-5” operasyonlarında:

4️⃣ Ton 6️⃣0️⃣4️⃣ Kg Metamfetamin ele geçirildi❗️



Operasyonlarda 4️⃣’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8️⃣ uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı❗️



Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/Kq0JRBy0t3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 8, 2024

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





