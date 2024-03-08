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  4. İstanbul'da dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

İstanbul'da dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

08.03.2024 11:21
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-5" operasyonlarında; 4 ton 604 kg metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı." açıklamasında bulundu. Ele geçirilenler tek seferdeki en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Uyuşturucu çetelerine bir ağır darbe daha! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen 'NARKOÇELİK-5' operasyonlarında; 4 ton 604 kg metamfetamin ele geçirildi." paylaşımını yaptı. Operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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Ali Yerlikaya
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