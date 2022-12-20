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İstanbul'da doktor dehşeti yaşadı! 'Seni parçalarım' diyerek saldırdı: Ölmediğime şükrediyorum

20.12.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da doktor Mahmut Doğan, bir kişinin saldırısına uğradı. Kendisini uyaran doktora "Seni parçalarım" diyen ve ardından da darp eden saldırgan yakalandı. Kanlar içinde kalan doktor "Ölmediğime şükrediyorum. Sağlıkta şiddet olayı devam ederse sağlık ocaklarının, hastanelerin güvenliği açısından bir korunurluğu olmazsa hiçbirimizin can güvenliği yok" dedi.

İstanbul'da doktor dehşeti yaşadı! 'Seni parçalarım' diyerek saldırdı: Ölmediğime şükrediyorum

Sağlık çalışanlarına şiddetin önüne geçilemiyor. İstanbul Bağcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Mahmut Doğan, bir kişinin saldırısına uğradı. Doktora önce yumruk atan saldırgan daha sonra yere düşen doktoru tekmelemeye başladı. Kanlar içinde kalan doktor, meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılırken saldırganın yaralama, gasp, tehdit, taciz ve benzeri suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı.

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"SENİ PARÇALARIM"

Olay, saat 15.50 sıralarında, Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek yaklaşık 1 saat boyunca tuvalete girip çıkan Y.İ.'yi fark eden hemşireler, durumu Doktor Mahmut Doğan'a bildirdi. Doğan'ın, Y.İ.'yi uyarması üzerine Y.İ., "Seni parçalarım" diyerek doktoru tehdit etti. Bunun üzerine doktor, polis çağırılmasını istedi. Daha sonra Y.İ., doktor Mahmut Doğan'a yumrukla saldırdı. Saldırgan, kanlar içinde düşen doktoru yerde tekmelemeye başladı. Binada bulunanlar, saldırgana engel olmaya çalışırken, yaralı doktoru acil müdahale odasına taşıdı. Bu sırada kaçmaya çalışan saldırganı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yakaladı. Doktor Mahmut Doğan ve yaralı olduğu anlaşılan saldırgan Y.İ., tedavileri yapılmak üzere Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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"HİÇ BEKLEMEDİĞİM ANDA GÖZÜME YUMRUK ATTI"

Kaldırıldığı hastanede yaşadığı olayı anlatan Doktor Mahmut Doğan, "30 yıllık hekimim, Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Saat 15.30 civarı hastalar bitti. İkinci kattaki hemşire arkadaşlar beni aradı. 'Odamızın yanındaki tuvalete girip çıkan biri var. 1 saattir buralarda. Rahatsız olduk bu vatandaştan' dediler. Arkadaşlar yardım isteyince yukarı çıktım. Tuvaletin kapısını çaldım, 'dolu' dedi. Tuvaletten çıkınca, 'Burası umumi tuvalet değil, cami tuvaleti de değil. Burası bir sağlık kuruluşu, 4-5 seferdir girip çıkıyorsunuz. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok' dedim. 'Sana ne. Sen kimsin? Seni parçalarım' dedi bana. Sekreter hanıma, polisi aramasını söyledim. Arkası dönüktü. Hiç beklemediğim bir anda benim gözüme bir yumruk attı. Gafil avlandım. O yumruğun şiddetiyle yere düştüm. Bu sefer başıma tekmelerle vurmaya başladı. Arkadaşlarım beni acil odasına taşıdılar. Canımın derdine düştüm. Suratımın sağ tarafı çok acıyordu. O sırada ambulans geldi. Beni hastaneye getirdiler" dedi.

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"ÖLMEDİĞİME ŞÜKREDİYORUM"

Sağlıkta şiddet olaylarının yaşanmamasını temenni eden Doğan, "Elinde kesici bir alet vardı muhtemelen. Yanağımda kanayan yerler oldu. Ölmediğime şükrediyorum. Sağlıkta şiddet olayı devam ederse sağlık ocaklarının, hastanelerin güvenliği açısından bir korunurluğu olmazsa hiçbirimizin can güvenliği yok. Başımıza her gün, her türlü adi olay gelebilir. Hastanelik olabiliriz. Canımızı kaybedebiliriz. Devlet yetkililerinden, özellikle Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan bu işe son vermesini istiyoruz. Lütfen sağlıkta şiddet olaylarına 'Dur' diyecek önlemler alın. Bugün benim başıma geldi. Yarın başka bir meslektaşımın kapısını çalacak. Her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerince yapılan sorgulamada, yaralama, gasp, tehdit, taciz ve benzeri suçlardan kaydının olduğu anlaşılan Y.İ.'nin, "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından hakkında işlem yapılarak yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(DHA)

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Doktor İstanbul darp

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