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İstanbul'da dolunaylı gece!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 07:05 | Son Güncelleme

İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul'da dolunaylı gece!

İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu.

Zaman zaman bulutların arasında kaybolan dolunay görsel şölen oluşturdu.

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(DHA)

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