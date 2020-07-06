İstanbul'da dolunaylı gece!

\u0130stanbul'da gece saatlerinde ortaya \u00e7\u0131kan dolunay renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere sahne oldu. \nZaman zaman bulutlar\u0131n aras\u0131nda kaybolan dolunay g\u00f6rsel \u015f\u00f6len olu\u015fturdu.\n\n\n\n\n(DHA)\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!S\u00f6z merasimi sonras\u0131 feci kaza: \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar var2020 Engelli \u00f6\u011fretmen atama sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131 m\u0131?