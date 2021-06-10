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İstanbul'da dört bir yana 1 milyon gül dikilecek! Hazırlıklar başladı

10.06.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şehrin dört bir yanına gül dikmek için harekete geçti. Yaklaşık 8 ay canlı kalabilen 1 milyon gülün İstanbul'un parkları, koruları ve meydanlarına dikimini çoğunlukla kadınların yapacağı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A.Ş., park, koru , meydan ve peyzaj alanlarına 1 milyon gül dikmeye hazırlanıyor. Rengarenk güller, önümüzdeki günlerde çoğunluğu kadın işçiler tarafından İstanbul'un dört bir yanına dikilecek. Yaklaşık 8 ay canlı kalabilen güller, ayrıca Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesindeki Bahçe Market'ten 20 liraya satılıyor.

İKİ YILDA YETİŞTİRİLİYOR

Yılda 3 milyon gül üretme kapasiteleri olduğunu söyleyen İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, "Ağaç ve Peyzaj A.Ş., yaklaşık 220 dönümlük bir alandan oluşuyor. Bu alan bizim ürettiğimiz ve ürettirdiğimiz bitkilerin bulunduğu ve bu bitkilerin satışının gerçekleştiği bir alan. Yıl içerisinde bizlerin 3 milyona kadar gül üretim kapasitemiz var. Güllerin üretimini Adapazarı, Bursa ve Yalova gibi bölgelerde bulunan köylü kooperatifler yapıyor. Bizler köylü kooperatiflerden bu gülleri çıplak köklü olarak alıyoruz. Güllerin kooperatiflerde ortalama iki yıl gibi bir yetiştirme süresi oluyor. Ardından güller köklenene kadar bizde kalıyor. Sonrasında gülleri hem Bahçe Market'lerde satıyoruz hem de İstanbul'un yeşil alanlarında kullanıyoruz. Şu an ise burada 1 milyon gül mevcut. İstanbul'u gezerken gördüğümüz çiçeklerin ilk evleri burası aslında" dedi.

"YERLİ GÜL ÜRETİMİNE BAŞLADIK"

Sukas, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu güllere genel olarak peyzaj gülleri deniliyor. Bu güllerin temel özellikleri hem sıcağa hem de soğuğa dayanıklı olması. İnşallah artık Fransız Meilland gülleri yerine Türkiye'nin yerli güllerini ıslah ederek, kullanabiliriz. Bu sene 5 bin civarında yerli gül üretimine başladık."

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"GÜLLERİN ÜRETİMİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KADINLAR ÇALIŞIYOR"

Kadınlara istihdam alanı sağladıklarını belirten Sukas, "Güzel işlere kadın elinin değmesi o işi çok daha güzel hale getiriyor. Güllerin üretiminde ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor. Kadınlar çiçeklerle bir arada oldukları için keyifli. Bizler de kadınlara istihdam alanı açmış olmaktan mutluyuz" diye konuştu.

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"FİYATLAR ÇOK DAHA UYGUN VE KALİTELİ"

Gül ve fide alan Naci Yıldız, "Herkese çiçek ve fide beslemeyi tavsiye ediyorum. Çiçek besleyen kişi merhametli olur, şefkatli olur ve kimsenin kalbini kırmaz. Fiyatlar çok daha uygun ve kaliteli. Pazarlardaki çiçekler biraz seçilmiş oluyor. Burası oldukça güzel" dedi.

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Kokulu gül almaya geldiğini söyleyen Ayşenur Küçükosmanoğlu da "İstediğim gülü henüz bulamadım, biraz daha bakacağım. Gülü çok seviyorum ama bu zamana kadar balkonda yetiştirmek zorunda kaldığım için hepsi öldü. Umarım bu sefer ölmez" ifadelerini kullandı.

gul ıstanbul

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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