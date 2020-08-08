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İstanbul'da düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

İstanbul’da düğün için Bağcılar’da bir eve giden grup, meş’aleler yakarak ortalığı dumana boğdu. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Eğlencenin ardından çakarlı ultra lüks otomobillerle konvoy halinde harekete geçen magandalar, yanlama yaparak ve meşaleler yakarak trafiği tehlikeye düşürdü. Konvoydaki birkaç maganda ise tabancalarla havaya ateş açtı. Polis magandaları yakalamak için çalışma başlattı

İstanbul'da düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme sürecine girilmişti. Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde gelin almak için Bağcılar’da toplanan gruplar, onlarca uyarıya ve artan vakalara rağmen meşaleler eşliğinde gelini evden çıkarttı. Ardından ne maske takarak ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Salgına rağmen canlarını bir an olsun umursamayan grup adeta virüse meydan okudu.

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ÇAKAR, TABANCA, DRİFT VE ABARTI EGZOZLA TERÖR ESTİRDİLER

Eğlencenin ardından ultra lüks araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıkan grup, çakarlı araçlarla “dat dat” sistemini kullandı. Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren grup, ellerine aldığı meşalelerle de ortalığı dumana boğarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ara sokaklardan caddeye çıkan konvoydaki bir maganda ise yanlama yaparak adeta terör estirdi. Trafikte abartı egzoz da kullanarak gürültü çıkartan magandalar, konvoy halinde karayolu üzerinden Düzce’nin Akçakoca ilçesine vardı. İstanbul’da başlayan konvoydaki magandalardan birkaçı burada onlarca insanın içerisinde tabancalarla havaya ateş açarak adeta dehşet saçtı.

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DÜĞÜN SALONUNDA HİÇBİR KURALA UYMADILAR

Konvoyun ardından düğün salona ulaşan gruptakiler, salgına rağmen kurala uymayarak halay çekti. Göbek atarak eğlenen, maskeleri çene altında ve kollarında tutan salondakiler salgına rağmen ölüme meydan okuyarak doyasıya eğlendi. Magandalar ve katılımcılar o anları bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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İHA

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