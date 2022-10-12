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  4. İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 12 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ekim AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 12 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ekim AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

12.10.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi, Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasında arıza ve bakım çalışmalarının ayrıntılarıyla AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan 'kesinti' açıklaması merak konusu oldu. Peki, 12 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi....

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 12 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ekim AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

Elektrik kesintisi olan ilçeler 12 Ekim 2022 Çarşamba günü BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. 12 Ekim Çarşamba günü birçok noktada elektrik kesintisi yaşanacak paylaşıldı. Yapılan açıklamanın ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki; Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Ekim elektrik kesintisi listesi...

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ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 12 Ekim Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

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BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul elektrik kesintisi Ayedaş bedaş arıza
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