İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık Beşiktaş, Bayrampaşa elektrik kesintisi

28 Aralık 2021 Salı günü Istanbul’un Bakırköy, Arnavutköy, Beşiktaş, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Beyoğlu, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Fatih, Şişli, Sarıyer ilçelerine bağlı bazı mahallelerinde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman giderileceği de bildirildi.
NO: 8730320
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah MEHMET SAİT, TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI, TEZ sk / OSMANİYE mah TEZ sk bölgelerinde 28/12/2021 00:05:00 - 28/12/2021 02:35:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8727316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah CEMİYET, DUMLUPINAR, HAMİDİYE, KARAKAYA, KAZIM KARABEKİR, MERİH, ULUBEY, YAZMA sk / TAŞOLUK mah ARNAVUTKÖY, BAĞ, FİGEN, GÖZLEM, GÜNNUR, KENT, KIVILCIM, TEKİNSOY, ÖZAKIN sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8729316
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah EMİRHAN sk bölgelerinde 28/12/2021 10:00:00 - 28/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8726207
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AVASKÖY YOLU sk / YILDIRIM mah ACI ÇEŞME, AKGÜN, ARDA, AVASKÖY YOLU, BARBAROS, CAMİ, CEBERHAN, GENÇ OSMAN, GÜMÜŞ, HAVAİ, NAZAR, ORTANCA, ÇAM, ŞEHİT KAMİL BALKAN, ŞEHİT ONUR KOÇ sk bölgelerinde 28/12/2021 16:00:00 - 28/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8677227
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah MUSTAFA KEMAL, NİHAL sk bölgelerinde 28/12/2021 00:05:00 - 28/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8677253
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.YAYLA, 19 MAYIS, 2.AKASYA, 2.TÜRBE, 4.GÜL, ATATÜRK, DUTLUK, ERGENE, NAMIK KEMAL, OKULYANI, REFAH, VARDAR, ÇEŞME, ÇEŞMELİ sk / ÇIRÇIR mah 2.DERYA, 2.MEŞE, 2.TÜRBE, 3.PAPATYA, AKTAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, EĞİK, LODOS, NAMIK KEMAL, OKULYANI, PARK, SANCAKTAR, TAŞKIN sk bölgelerinde 28/12/2021 11:00:00 - 28/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8730318
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ÇİLESİZ sk bölgelerinde 28/12/2021 10:00:00 - 28/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8714336
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2336., 2345., 2347., N sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8714337
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2606., 2607., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / MALKOÇOĞLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 80., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8677252
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1350., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1366., 1366/1., 1367., 1368., 1368/1., 1368/2., 1369., 1371., 1372., 1373., 1414., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1449., 1450., MİLLET, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1347., 1502/1., GAZİ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgelerinde 28/12/2021 09:30:00 - 28/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8677230
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah CUMHURİYET, DEVRAN, LALELİ, OKUL, ORDU sk bölgelerinde 28/12/2021 00:05:00 - 28/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8641401
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 291., PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 501., 502., 503., 504., 505., 507., 509., 509/1., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 519/1., 520., 521., 522., 531., 534., 535., 536., 543., MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, YENİMAHALLE sk bölgelerinde 28/12/2021 09:30:00 - 28/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8718321
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah 1. MİNE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 28/12/2021 10:00:00 - 28/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8718320
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah DR. GÜRKAN CEYLAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2060., 2062., 2066., 2071., 2083., 2167., 2176., 2177., A, B, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 28/12/2021 10:00:00 - 28/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8631427
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah GÜMRÜKÇÜ, KOCA MUSTAFAPAŞA, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, SANCAKTAR TEKKESİ, TÜTÜNCÜZADE, TÜTÜNCÜZADE 1. ÇIKMAZI, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BESTEKÂR NUBAR TEKYAY, DEĞİRMEN, FEVZİ ILGAZ, KADER, KASAP 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, MARMARA, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8631462
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA sk / KEMALPAŞA mah ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, GENÇTÜRK, GÜMRÜK EMİNİ, MAHFİL ÇIKMAZI, MİMARBAŞI, ORDU, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME sk bölgelerinde 28/12/2021 12:00:00 - 28/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8535325
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, HANIMEFENDİ, HARZEMŞAH, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PERİHAN, SAĞDIÇ, SIRA CEVİZLER, İSKETE sk bölgelerinde 28/12/2021 00:00:00 - 28/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8743363
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 28/12/2021 01:00:00 - 28/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8725952
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, CEM, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk / TARABYA mah ARABAYOLU, VAHDET, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8743911
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah TÜRKBOSTANI, YASEMEN sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8636342
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ÇİÇEK, ŞAHİNLER sk / POLİGON mah LARA sk bölgelerinde 28/12/2021 09:30:00 - 28/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8743913
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah CEMİL ÇIKMAZI, KUMSUYU ÖZGÜR, KÜÇÜKTEPE, TÜMEN, TÜRKBOSTANI, YENİDENİZ, ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜRLÜK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/12/2021 11:00:00 - 28/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8743914
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, AVŞAR, CAMGÜZELİ, COŞKUN, CİVANPERÇEMİ, FİDAN, KAYMAK, MANDALİNA, MENEKŞE YOLU, MERAL, MOR SALKIM, MUAMMER, NEŞE, TAŞ OCAKLARI , USLU, VATAN, YENİDÜNYA, ZAFER, ZERAFET, ÇAKIR, ÇAYIRALAN, ÇETİN, ÖZ MUTLU, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 28/12/2021 13:00:00 - 28/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.