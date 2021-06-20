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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul’da elektrik kesintisi

20.06.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam gün sokağa çıkma yasağı olan 20 Haziran Pazar gününde metropol şehir İstanbul’un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Planlı bakım çalışmaları İstanbul’un çeşitli illerinde çeşitli saatlerde meydana gelen kesintiler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul’da elektrik kesintisi

Metropol şehir İstanbul’da elektrik kesintileri yaşanıyor. 20 Haziran gününde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı saatlerde yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. Elektrik kesintisi yaşanan illerde ise elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah NUSRET sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00 - 20/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 11:00:00 - 20/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 14:00:00 - 20/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah KOŞUYOLU sk bölgelerinde 20/06/2021 10:00:00 - 20/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah CANER sk bölgelerinde 20/06/2021 00:01:00 - 20/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00 - 20/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, ÇARŞI sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00 - 20/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 13:00:00 - 20/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00 - 20/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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