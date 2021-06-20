İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul’da elektrik kesintisi

Metropol şehir İstanbul’da elektrik kesintileri yaşanıyor. 20 Haziran gününde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı saatlerde yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. Elektrik kesintisi yaşanan illerde ise elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah NUSRET sk bölgelerinde 20/06/2021 09:00:00 - 20/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 11:00:00 - 20/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 20/06/2021 14:00:00 - 20/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.