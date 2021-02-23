İstanbul'da en eski binalar Fatih'te (İşte ilçe ilçe eski bina sayısı)

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerinden derlediği rapora göre, İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.

Son yaşanan depremler sonrası gözlerin bir kez daha çevrildiği, uzmanların 7 ve üzeri şiddette deprem beklediği İstanbul'da özellikle 1980 ve öncesinde yapılan binaların çokluğu dikkati çekiyor.

Kentte bulunan toplam 1 milyon 164 bin binanın yüzde 22,6'sı, yani 262 bin 665 adedi , 1980 ve öncesinde yapılmasıyla öne çıkıyor. Bu binalarda 1 milyon 51 bin adet daire bulunduğu öngörülüyor.

LİSTENİN BAŞINDA FATİH VE BEYOĞLU VAR

Bu alanda en çok binaya sahip ilçe olarak başı 31 bin 899 adetle Fatih çekiyor. Onu 17 bin 52 adetle Beyoğlu, 15 bin 981 adetle Beykoz, 13 bin 864 adetle Üsküdar, takip ediyor.

Kadıköy'de 12 bin 816, Gaziosmanpaşa'da 12 bin 786, Eyüp'te 11 966, Sarıyer'de 11 bin 898, Kağıthane'de 11 bin 813, Şişli'de 10 bin 601, Kartal'da 9 bin 211, Bayrampaşa'da 8 bin 295, Ataşehir'de 7 bin 735, Küçükçekmece'de 7 bin 535, Beşiktaş'ta 7 bin 272 adet 1980 ve öncesi yapılmış bina bulunuyor.