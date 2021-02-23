HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da en eski binalar Fatih'te (İşte ilçe ilçe eski bina sayısı)

İstanbul'da en eski binalar Fatih'te (İşte ilçe ilçe eski bina sayısı)

23.02.2021 15:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da en eski binalar Fatih'te (İşte ilçe ilçe eski bina sayısı)

İstanbul'da 263 bin adet 1980 ve öncesinde yapılmış bina bulunurken, bu alanda başı 32 bin adetle Fatih, 17 bin adetle Beyoğlu çekiyor. En yeni binalar ise Beylikdüzü ve Arnavutköy ilçelerinde bulunuyor.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerinden derlediği rapora göre, İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.

Son yaşanan depremler sonrası gözlerin bir kez daha çevrildiği, uzmanların 7 ve üzeri şiddette deprem beklediği İstanbul'da özellikle 1980 ve öncesinde yapılan binaların çokluğu dikkati çekiyor.

Kentte bulunan toplam 1 milyon 164 bin binanın yüzde 22,6'sı, yani 262 bin 665 adedi , 1980 ve öncesinde yapılmasıyla öne çıkıyor. Bu binalarda 1 milyon 51 bin adet daire bulunduğu öngörülüyor.

LİSTENİN BAŞINDA FATİH VE BEYOĞLU VAR

Bu alanda en çok binaya sahip ilçe olarak başı 31 bin 899 adetle Fatih çekiyor. Onu 17 bin 52 adetle Beyoğlu, 15 bin 981 adetle Beykoz, 13 bin 864 adetle Üsküdar, takip ediyor.

Kadıköy'de 12 bin 816, Gaziosmanpaşa'da 12 bin 786, Eyüp'te 11 966, Sarıyer'de 11 bin 898, Kağıthane'de 11 bin 813, Şişli'de 10 bin 601, Kartal'da 9 bin 211, Bayrampaşa'da 8 bin 295, Ataşehir'de 7 bin 735, Küçükçekmece'de 7 bin 535, Beşiktaş'ta 7 bin 272 adet 1980 ve öncesi yapılmış bina bulunuyor.

Bina adedi 5 binin üzerinde olan diğer ilçeler ise 6 bin 762 adetle Şile, 6 bin 703 ile Pendik, 6 bin 582 ile Esenler, 6 bin 541 ile Maltepe, 6 bin 72 ile Bağcılar, 5 bin 448 ile Ümraniye olarak sıralanıyor.

EN YENİ BİNALAR BEYLİKDÜZÜ VE ARNAVUTKÖY'DE

Rapora göre, söz konusu alanda en az bina sayısı sadece 41 adetle Beylikdüzü'nde. Onu 96 adetle Arnavutköy, 458 ile Sultanbeyli, 460 ile Sancaktepe, 499 ile Esenyurt izliyor.

Başakşehir'de 814, Büyükçekmece'de 1.303, Çatalca'da 1.863, Güngören'de 2 bin 513, Avcılar'da 2 bin 596, Tuzla'da 2 bin 882, Adalar'da 3 bin 584, Bahçelievler'de 3 bin 892, Sultangazi'de 4 bin 502, Bakırköy'de ise 4 bin 869 adet bina bulunuyor.

1980 VE ÖNCESİNDE YAPILMIŞ BİNALARDA 3.2 MİLYON KİŞİ OTURUYOR

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İstanbul'daki binaların yüzde 22,6'sının 1980 ve öncesinde yapıldığını belirterek, bu binalarda 1 milyon 51 bin adet daire bulunduğu söyledi.

Söz konusu dairelerde 3 milyon 152 bin kişinin oturduğunu öngördüklerini dile getiren Sur, bu binaların en gencinin dahi 40 yaşı aştığını, bazılarının 50-60 yaşında olduğunu anlattı.

Sur, bu konutlarda oturanların mutlaka yapı denetimi yaptırması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle depreme dayanıksız olanların hemen tahliye edilmesinin önemini anlattı.

Kentsel dönüşümü hızlandırmak için son dönemde çok önemli iki kararın hayata geçirildiğini aktaran Sur, "Kendin yık kendin yap olarak da bilinen kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin taahhüt işlerinde yüzde 18 olan KDV yüzde 1'e düşürüldü. Aynı zamanda devlet destekli kredi rakamında daire başı ödenen rakam 200 bin liraya yükseldi. Bir kişi kendisine ait 5 daire için de bu krediden faydalanabiliyor. Oldukça değerli bu teşvikler kentsel dönüşümü hızlandıracak. Binası çok eski olan vatandaşlarımızın bu teşviklerden yararlanmasını bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Sur, son 8 yılda 564 bin konutun dönüştüğünü, 700 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü belirterek, İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 300 bin konut bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Hastanede saldırgan şoku! Hemşireyi yumruklayıp kafa attılarHastanede saldırgan şoku! Hemşireyi yumruklayıp kafa attılar
Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının faziletiAllahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının fazileti

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

En çok vaka görülen iller arasında yer alıyor! Rize için ‘tam kapanma’ önerisi

O il için ‘tam kapanma’ önerisi

Karadeniz için korkutan 'mutant virüs' açıklaması: Olmamasına imkan yok, hastalık ağır ve şiddetli geçecek

Korkutan açıklamalar: Hastalık ağır ve şiddetli geçecek

Hastanede saldırgan şoku! Hemşireyi yumruklayıp kafa attılar

Hastanede saldırgan şoku! Hemşireyi yumruklayıp kafa attılar

PTT personel alımı 2021: PTT yazılı sınav konuları ve başvuru şartları neler? PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak?

PTT personel alıyor mu?

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı 2021: ÖSYM,16 bin sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

16 bin personel alımı ne zaman olacak?

Karadeniz'de alarm: Vaka sayıları artıyor, kontrol altına alınmalı

Alarm zilleri çalıyor: Seneye marta kadar normale dönemeyiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.