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İstanbul'da ev sahibi çareyi böyle buldu, yaptığı 'pes' dedirtti! Apartman girişine astı: 'Bu bir suç'

13.07.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de bir apartmanda iki dairesi bulunan bir ev sahibi, bir türlü kiracılarından istediği kirayı alamadı. Ev sahibi de çareyi tartıştığı kiracılarını ifşa etmekle buldu. Ev sahibi, bir kağıda kiracıların isim ve soyisimleriyle birlikte ödedikleri kira tutarını yazdı. Bununla da yetinmeyen ev sahibi, 'dairemden çıkın' dediği kiracıları vicdansızlıkla suçladı. O yazıyı da apartman girişine astı.

İstanbul'da ev sahibi çareyi böyle buldu, yaptığı 'pes' dedirtti! Apartman girişine astı: 'Bu bir suç'

Maltepe'de bir apartmanda iki dairesi bulunan ev sahibi, kiracılarını evden çıkartmak istiyordu. Kiracıları evden çıkaramayan ev sahibi öyle bir yönteme başvurdu ki gerçekten bu kadarı 'pes' dedirtti. Ev sahibi apartmanın kapısına bir ilan astı. Asılan kağıtta kiracıların isim ve soyisimleriyle birlikte ödedikleri kira tutarını yazdı. Bununla da yetinmeyen ev sahibi, 'dairemden çıkın' dediği kiracıları vicdansızlıkla suçladı. Asılan ilan ev sahibi ve kiracı kavgalarının geldiği son nokta oldu.

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"BU BİR SUÇ"

Avukat- Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Hanife Emre Kara, "Ev sahibi, bu ilanı asarak kiracısının hem isim ve soyisimini yayıyor hem de kiracısının ödediği bedeli ifşa ediyor. Ev sahibinin yaptığı aslında bir suç. Ev sahibi bu ilanı asarak kiracısının huzurunu bozuyor aynı zamanda huzur ve sükununu bozma suçu işliyor." dedi.

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VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kanal D Haber'in haberine göre vatandaşlar, "Ne diyebilirim ki? Ev sahipleri hep vicdansız", "Bunu yapma cesaretini nereden alıyor?" diyerek duruma tepki gösterdiler.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kiracı ev sahibi

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