HABER

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesi sonrası, İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin İdlib'de etkisiz hale getirilmesi sonrası örgüt üyesi H.U, B.Ç. ve R.K'nin sansasyonel eylem arayışı içerisine girdiğini ve lojistik sağlayacak kişilerle irtibata geçtiğini belirledi.

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların geçen hafta Sancaktepe'de çalınan bir araca sahte plaka takarak Fatih'teki İstanbul Valiliği yakınlarına park ederek buradan ayrıldıklarını tespit etti.

Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında eylem yapacakları değerlendirilen şüpheliler, Fatih, Ataşehir ve Sancaktepe'de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabancayla çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

DEAŞ üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüphelilerden birinin örgüt üyeliğinden uzun süre cezaevinde kaldığı, bir şüphelinin kardeşinin ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğü belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

PARTNERFitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!Fitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!
Bartın'da savaş gemisi halkın ziyaretine açıldıBartın'da savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı
Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusuSivas'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ 29 Ekim

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

UEFA'dan skandal karar!

UEFA'dan skandal karar!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
ışidliler ne oldu buhar olup uçmadı ya..5 milyon Suriyeli ile aramızda yaşıyor hepsi.
mazlum suriyelidir bunlar savcilar her sucta salsin bunlari. nasil olsa olecek cok masum halk var degilmi. devletin acilen bunlari bir yerde toplamasi lazim. yoksa pkk mesrulasip isidimiz olacak bunun icin din adi altindaki orgutlenmeleri apatmak gerekiyor.
inandırıcı değil milleti kandırıp içlerindeki korkuyu taze tutmak amaç
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık varlığının sürdürülmesi için hazırlanan yasa teklifi yarın TBMM'ye geliyor

TBMM'de görüşülmeye başlanacak! 'Ağır yaptırımlar geliyor'

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Siyasilerden 29 Ekim mesajı!

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Son dakika: Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da deprem

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.