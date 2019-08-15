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İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Gürültüyü duyan sokağa fırladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 02:07 | Son Güncelleme

Kağıthane’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği su tankeri sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptı. Duvarda bulunan demirler tankerin evin üzerine uçmasını engellerken, facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Gürültüyü duyan sokağa fırladı!

Olay, akşam saatleri 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi İğde Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sokak arasındaki rampadan yukarı çıkmaya çalışan Ali Coşkun idaresindeki 41 L 6076 plakalı su tankeri sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak geri geri gelerek bir binanın demirlerine çarptı.

Frenleri tutmayan tanker, evin korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Demirleri yıkan tankerin arka tekerleri havada kaldı. Demirler kontrolden çıkan tankerin, alt bölümde bulunan evin üzerine uçmasını engellerken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Çarpışma sesini duyan vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerini haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışmaların ardından duvara çarpan su tankerini geri çıkardı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kağıthane su tankeri

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