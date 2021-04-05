İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldüğü anlar kamerada

Olay, E-5 karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz Cuma günü saat 10.10 sıralarında yaşandı.

BARİYERE ÇARPTI

Karayolu üzerinde sol şeritte hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen araçların durduğunu geç fark ederek aniden frene asıldı. Sürücü, önünde duran otomobillere çarpmaktan kıl payı kurtulsa da direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücünün önünde sırayla duran otomobillere çarpmaması adeta zincirleme kazayı önledi. Bariyerlere çarpan otomobilin arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü de olayı son anda fark ederek frene bastı ve sağ şeride manevra yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Adeta faciadan dönülen kaza anları araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

