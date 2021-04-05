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  4. İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldüğü anlar kamerada

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldüğü anlar kamerada

05.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde sol şeritte ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önünde duran otomobilleri geç fark ederek frene aniden asıldı. Sürücü, önünde duran araçlara çarpmaktan kurtulsa da aracının hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü de son anda frene basıp manevra yaparak önünde kayan araca çarpmaktan kurtuldu. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Olay, E-5 karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz Cuma günü saat 10.10 sıralarında yaşandı.

BARİYERE ÇARPTI

Karayolu üzerinde sol şeritte hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen araçların durduğunu geç fark ederek aniden frene asıldı. Sürücü, önünde duran otomobillere çarpmaktan kıl payı kurtulsa da direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücünün önünde sırayla duran otomobillere çarpmaması adeta zincirleme kazayı önledi. Bariyerlere çarpan otomobilin arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü de olayı son anda fark ederek frene bastı ve sağ şeride manevra yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Adeta faciadan dönülen kaza anları araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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