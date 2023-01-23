İstanbul’da film gibi olay kamerada! Alkollü taksici çarptığı polisi sürükleyip kaçtı

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, cadde üzerinde seyreden taksinin sürücüsü Nevzat S. ile Orhan K. maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından sürücülerin tartıştığını gören Ahmet Ç. şahısları ayırmak istedi. O esnada taksici Nevzat S., Ç.’yi ağır küfür ve hakaret ederek itti. Ahmet Ç.’nin tepki göstermesi üzerine Nevzat S. belinden çıkarttığı bıçakla Ç.’yi sağ dizinin üst kısmından hafif şekilde yaralandı.

SU ALMA BAHANESİYLE KAÇMAYA BAŞLADI

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekiplerine Nevzat S. olayı anlatarak kullandığı bıçağı da teslim etti. Trafik ekiplerinin taksiciye yaptığı muayenede ise 1.08 promil alkollü çıktı. Trafik ekipleri diğer sürücüye alkol muayenesi yaptığı esnada taksici su alacağını söyleyerek aracına bindi ve hızla Dolmabahçe istikametine kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri telsiz ile anons ederek meslektaşlarından taksicinin önünü kesmelerini istedi. Hemen harekete geçen çok sayıda ekip, İnönü Caddesi ile Dolmabahçe Gazhane Caddesinin kesişiminde yolu kesti.

POLİSE ÇARPIP SÜRÜKLEDİ

Taksiyi durduran polis ekipleri şahsa araçtan inmesini söyledi. Bir süre polislere direnen taksici, ardından kendisini indirmek isteyen motorize polis memuru F.A.’yı sürüklemeye başladı. Motosikletini de çarparak yere düşüren taksici, F.A.’yı yere düşürdükten sonra kaçmaya devam etti. Ekiplerine peşine düştüğü taksici, Kabataş tramvay durağının gerisinde aracı terk ederek kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. İskeleye girdiği görülen şahıs vapura binemeyince caddeye koşarak demir korkuluklardan atlamak istedi. Dengesini kaybederek yere düşen ve başını çarpan taksici, polis tarafından yakalandı. Şahıs kelepçelendiği esnada başını duvara vurarak kendine zarar verdi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan taksici Nevzat S., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında Karaköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada ifadesi alınarak “kasten yaralama”, “tehdit” ve “görevli memura mukavemet” suçlarından adli işlem yapılan Nevzat S., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

