İstanbul'da 'fotoğraf' polemiği! CHP'liler 'İmamoğlu' için önerge verdi: AK Partili Başkan 'Erdoğan'lı yanıt verdi

Pendik Belediye Meclisi’nde CHP meclis üyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun belediyeye resminin asılması ile ilgili önerge verdi. Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, “Siz ne zaman Cumhurbaşkanımızın resmini asarsanız ben de Ekrem Bey’in resmini asacağım” dedi.

"ÇOK BÜYÜK FARKLA KAZANAN..."

Pendik Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Pendik Belediye Meclisi’nde CHP meclis üyesi Haydar Erkol, “İstanbul’da çok büyük bir farkla seçimi kazanan sayın Ekrem İmamoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de bunu dikkate alarak İBB Başkanımızın resminin asılmasını istiyoruz” diyerek Ekrem İmamoğlu‘nun belediyeye resminin asılması ile ilgili önerge verdi.

'ERDOĞAN'LI YANIT

Önergeye karşılık ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Ekrem Bey’in resminin asılmasıyla ilgili siz ne zaman Cumhurbaşkanımızın resmini asarsanız bende Ekrem Bey’in resmini asacağım” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Cin’in açıklamasından sonra AK partili ve MHP’li meclis üyeleri alkışladı. (İHA)

TRABZON ORTAHİSAR’DA DA FOTOĞRAF TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Trabzon’un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da makam odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmini kaldırdığına dair eleştirilere yanıt vererek ”Kendi genel başkanım yok, AK Parti Genel Başkanı’nın fotoğrafı da olamaz” ifadelerini kullanarak fotoğrafı neden kaldırdığını şu sözlerle açıklamıştı:

“Benim talimatımla kaldırıldı. Arkamızda hem Atatürk’ümüzün hem de Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı vardı. Ben oraya Atatürk’ün bir vatandaşımızla konuşurken böyle çok mütevazi bir fotoğrafı vardır, özellikle o fotoğraf konsun istedim. O yapıldı kondu zaten ama dün bayram mesajı vermek için de arkamda bir düzenleme yapılmasını bizzat ben istedim. Rahmetli annemin babamın ve büyük Atatürk’ün fotoğrafı var arkamda. Şimdi biz bu yola çıkarken belediyemizi siyasetten arındıracağımızı söylemiştik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan evet bir yandan cumhurbaşkanıdır ama öbür yandan AK Parti’nin genel başkanıdır ve yerel seçimlerde AK Parti adına bizzat siyaset yapmıştır, oy istemiştir.

“ERDOĞAN SİYASİ BİR KİMLİKTİR, AK PARTİ ADINA OY İSTEMİŞTİR”

Hatta billboardlarda, afişlerde, bayrak direklerinde çok da resmi görünmüştür. Dolayısıyla siyasi bir kimliktir. Sadece Cumhurbaşkanı kimliğiyle olmuş olsaydı o resim elbette orada dururdu kaldırılmazdı. Ben sayın kendi genel başkanım, kendi partimin genel başkanının resmini orada asmazken AK Parti’nin genel başkanının resminin orada durması doğru değildir siyaseten. Ben o kurumdan içeri siyasete sokmayacağımı söylemiştim. Dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi bir kimliktir. Doğru mudur, siyasi kimlik değil midir Recep Tayyip Erdoğan? AK Parti Genel Başkanı’dır. Dolayısıyla o kurumdan içeri siyaset sokmama kararlılığım devam ediyor. Onun bir yansımasıdır. Kendi genel başkanımın da resmi orada yoktur. AK Parti Genel Başkanı’nın resmi olması da doğru değildir.”

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





