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İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Mobil Türkan' da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalanan 7'si kadın 16 şüpheli adliyeye gönderildi. Gözaltına alınanlar arasında "Mobil Türkan" lakaplı Türkan K.'nın da olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 17 Eylül'de Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 44 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7'si kadın 16 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlanan ikisi Türk, 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere 15 kadın kurtarıldı. Aramalarda, 40 bin lira ile iki ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Mağdur kadınlar hakkında çetele tuttuğu tespit edilen şüphelilerin arasında, birçok kez minibüsün içinde fuhuş yaptırırken yakalanan ve bu yüzden "Mobil Türkan" olarak bilinen Türkan K'nın da olduğu belirtildi.

Mağdur kadınlardan 2'sinin şikayetçi olduğu ve şüpheliler arasında üç yabancı uyruklu kadın bulunduğu öğrenildi.

(AA)

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istanbul fuhuş operasyonu mobil türkan

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