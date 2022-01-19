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  4. İstanbul'da genç kadını şoke eden olay! Video çekmek isterken, telefonunu köpeğe kaptırdı

İstanbul'da genç kadını şoke eden olay! Video çekmek isterken, telefonunu köpeğe kaptırdı

19.01.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde bir benzinliğe arabasını yıkamak için gelen kadın, sosyal medya hesabından o anları paylaşmak istedi. Telefonunu duvara dayayarak köpük makinesine giden kadın, arkasına baktığında telefonun bir köpek tarafından kaçırıldığı anladı. Köpeğin arkasından koşan kadın bir süre sonra telefonunu alırken, yaşanan o trajikomik hırsızlık anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir benzinlikte yaşandı.

Arabasını yıkamak için benzinliğe gelen bir kadın, o anlarını sosyal medya hesabından takipçileri paylaşmak istedi. Video çekmek için telefonunu duvara yaslayıp köpük makinesine yönelen kadın, arkasına döndüğünde telefonun yerinde olmadığını gördü. O anlarda “Telefonum nerede” diye çığlık atan kadın, etrafa baktığında ise koşan bir köpekten başka kimse olmadığını anladı. Dikkatlice baktığında ise telefonunun köpek tarafından kaçırdığını gören kadın, köpeğin arkasından gitti. Sakince “Telefonum nerede, hadi telefonumu ver” gibi sözler söyleyen kadın, köpeğin ağzından düşürmesi ile telefonunu aldı. Yaşanan o trajikomik hırsızlık anları ise köpeğin ağzında kaçırdığı telefon kamerasına yansıdı.

Arabasını yıkayıp eve gittiğinde telefonuna bakan kadın, köpeğin telefonunu alıp kaçtığı o anların videosu ile karşılaştı.

"ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE TELEFONUM YOKTU"

Yaşadığı olayı anlatan Ahsen D., “Dün arabamı yıkamak için bir benzinliğe gittim. Arabamı yıkadığım o anları ise bir video çekerek takipçilerimle paylaşmak istedim. Yanımda kimse olmadığı için telefonumu bir yere sabitledim ve köpük makinesine doğru yürümeye başladım. Tam para atacağım esnada acaba dalgınlık ile telefonumu unutur muyum diye diye arkamı döndüm ve telefonun yerinde olmadığını gördüm. O anın şoku ile ‘Telefonum nerede’ diye bağırdım. Etrafa baktığımda insan yoktu sadece koşan bir köpek vardı. Köpeğin ağzında ise benim telefonum vardı. Bende arkasından sakin adımlara gitmeye başladım. O an bilerek koşmadım köpek korkar ve telefonumla birlikte kaçar diye. Yanına gittiğimde ise ‘telefonumu ver’ gibi sözler söyleyerek telefonu almak istedim. Yanlışlıkla köpek ağzından düşürdü ve geri almak istediğinde ayağımı koyarak telefonumu aldım” dedi.

"GÜLSEM Mİ AĞLASAM MI BİLEMEDİM"

Yaşadığı olayın trajikomik bir olay olduğuna dikkat çeken Ahsen D., “O an gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Çünkü düşünün telefonunuz bir köpek tarafından kaçırılıyor. Ben ise köpeklerden korkuyorum. Üstelik bu köpek sokak köpeği, bende fazlasıyla tedirgin oldum. Telefonu aldıktan sonra ise olayın şoku ile video çektiğimi unuttum. Arabamı yıkayıp evime gittiğimde ise video çektiğimi hatırladım. Hemen telefonuma baktım ve o anlar kaydedildiğini anladım. Sosyal medyaya yüklediğimde ise video viral oldu” dedi.

(İHA)

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Beylikdüzü
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