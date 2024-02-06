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  4. İstanbul'da gözaltına alınan deaş üyesi 10 kişi tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan deaş üyesi 10 kişi tutuklandı

06.02.2024 22:10 | Son Güncelleme:
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MİT, İstanbul polisinin birlikte İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ üyesi 15 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da gözaltına alınan deaş üyesi 10 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti Türkiye yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda İstanbul, Kocaeli ve Yalova'daki 23 adrese yapılan baskında 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Genişletilen operasyonun devamında, aralarında 28 Ocak'ta gerçekleştirilen Santa Maria Kilisesi saldırısı ile alakalı 1 kişinin de bulunduğu 3 kişi daha yakalandı.

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Sorguları tamamlanan 15 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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