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  4. İstanbul'da güpegündüz pes dedirten olay! Eşini gömüp başında dua etti

İstanbul'da güpegündüz pes dedirten olay! Eşini gömüp başında dua etti

17.08.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de Fikriye Şahin adındaki kadın eşini toprağa gömüp, başında dua etti. Kadının, polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenilirken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, ''Kocasını toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum" dedi.

İstanbul'da güpegündüz pes dedirten olay! Eşini gömüp başında dua etti

Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Fikriye Şahin ve kocası Suphi Şahin inşaat alanına kaçak yollarla girdi. Kadın burada bir anda kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü ve başında dua etmeye başladı. Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi. Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi.

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VÜCUDUNDAKİ ELEKTRİK GİTSİN DİYE GÖMMÜŞ

Kadının, polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polisler ayrıldı. Şahin çifti de evlerine döndü. İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, "Biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'birine elektrik çarpmış' dedi. Biz sorduk yıllar önce elektrik çekmiş vücudu. Bunun için de kendisi toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum" dedi.

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(DHA)

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