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İstanbul'da hareketli anlar! Özel Harekat operasyon yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 07:53 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye’de hırsızlık yapmak için bir iş yerine uzun namlulu silahlar ile girdiği öne sürülen bir grup şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yapılan çalışmalar sonrası iş yerinde hırsız olmadığı tespit edildi.

İstanbul'da hareketli anlar! Özel Harekat operasyon yaptı

Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi Ersever Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre uzun namlu silahlarla iş yerini soymak üzere hırsızların iş yerini girdiği ihbarı geldi. İş yerinin çevresi polis ekiplerince sarıldı. Teslim ol çağrıları yapılarak anonslar yapıldı. Çevre güvenliğini ön planda tutan ekipler Özel Hareket Polislerinin desteğiyle kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler metal kalıp dökümü yapan iş yerinde hırsızların olmadığını tespit etti. Geniş çaplı çalışma sonrası ekipleri dağıldı.

(İHA)

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