İstanbul'da hareketli dakikalar! 14 aracı ezdi, 2 polis ağır yaralı: '100 metre sonra büyük bir gümbürtü koptu'

Olay, saat 02.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kavşak üzerinde denetim yapan polis ekipleri bir hafriyat kamyonunu durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyon şoförü aracıyla birlikte olay yerinden kaçarken denetim noktasında bulunan polis aracına çarptı. Çarpma sonucu araç içerisinde bulunan 2 polis memuru ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırdı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

14 ARACA ÇARPTI

Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Ataşehir'de takibe alınan hafriyat kamyonu, kaçarken ara sokaklarda park halinde bulunan 14 araca çarptı. Bu sırada, polis ekipleri kaçan hafriyat kamyonun lastiklerine ateş ederken kamyon, çarptığı araçların arasında kalarak sıkıştı. Ekipler sıkışan kamyondan kaçmaya çalışan şoförü gözaltına aldı.

"100 METRE SONRA BÜYÜK BİR GÜMBÜRTÜ KOPTU"

Polisin denetim yaptığı sırada kontrol noktasında bulunan araç sürücüsü Recep Arap, “Altay Çeşme sapağından Başıbüyük yoluna istikametim vardı. Köprünün altında polis denetleme yapıyordu. Aracım ekmek aracı olduğu için bana geç dediler. Bir tane beyaz aracı çevirdiler. Ben polis noktasını geçtikten 100 metre sonra büyük bir gümbürtü koptu. Baktım arkamdaki beyaz TIR, polis noktasındaki beyaz aracı önüne takaraktan bana doğru ilerlediğini gördüm. Ben kendimi sağa atsam beni de önüne takacaktı kendimi sol tarafa attım kurtardım. Arabaya çarptı resmen ufaladı yani pert etti. Yanımdan hızlı ve seri bir şekilde Başıbüyük mezarlık istikametine doğru devam etti. Az daha ilerledim yol kenarına atmış olduğu aracı kontrol etmek için durdum. Sonra polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi bizimle ilgilendiler sağ olsunlar.“ dedi.

Kaynak: DHA-İHA





