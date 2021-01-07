İstanbul'da harita yeşile dönmeye başladı! Uzman isim uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında koronavirüs yoğunluğunu gösteren haritada İstanbul yeşile dönmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda kırmızı görünen alanlarda tedbirlerle düşüş devam ediyor. Ancak uzman isimler 'rehavete kapılmayın' uyarısında bulunuyor.

'SAYI GİT GİDE AZALDI'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Rakamlar neyi gösteriyorsa sahada benzer şeyler görüyoruz. Bundan 2-3 hafta öncesine kadar hemen hemen gelen her vakada koronavirüs şüphesi vardı ve hastaların çoğunluğu tanı alıyordu. Ama sayı git gide azaldı ve son bir haftadır bizim kliniğimizde yeni koronavirüs tanısı hiç konulmadı. Çevre hastanelere baktığımızda gelen ağır hastaları yatırmakta, yer bulmakta çok zorlanıyorduk. Şu anda hem kliniğimizde yataklar boşalmaya başladı. Bunun yansımasını Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinde görüyoruz. Önceki haftalarda İstanbul haritasında birçok yer kırmızıyken yeşil alanlara rastlamaya başladık" ifadelerini kullandı.

'SALGININ OCAK, ŞUBAT VE MART AYINDA YENİDEN İVME KAZANMASI YÜKSEK'

Yaşanan bu durumun uygulanan koronavirüs tedbirlerinin sonucu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akkoyunlu, “İnsanların tedbirleri ciddiye aldığını görüyoruz. Bunun karşılığında da vaka sayıları azalıyor. Bireysel önlemlere bağlı olarak salgının seyrinde bir azalma görülür. Ancak tedbirleri hafifletir ve rahata erersek önümüzde daha soğuk olan bir kış ayı var. Ocak, şubat ve mart ayında salgının yeniden ivme kazanma ihtimali çok yüksek. Genel gidiş itibariyle sosyolojik olarak baktığımızda bir rahatlama gelebilir ve salgında artış yaşanabilir" diye konuştu.