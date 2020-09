İstanbul'da hastaneler doldu mu? Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş'tan açıklama

HASTANELER DOLDU MU?

Hastanelerde daha fazla hasta olduğuna yönelik iddialar üzerine konuşan Adaş, “Dolan bir hastanemiz yok şu an için. Bazen medyada ‘hastanelerde yer yok’ ifadeleri oluyor. İstanbul için rahat konuşabilirim. Çünkü biz başhekimler toplantısı yapıyoruz ya da sayın Sağlık Bakanı geliyor toplantı yapılıyor. Yani şu anda her hastanenin mevcut kapasitesi dolmuş değil, zaten bizim Bakırköy’deki kampüsümüz şu an normal hastalar için hizmet veriyor. Eğer çok acil, istenmeyen durumlar çıkarsa biz orayı da kullanırız. Ama şu an öyle bir şey yapmıyoruz. Şöyle terimler kullanılıyor; aslında on misli beş misli ama saklanıyor. Arkadaşlar bunu saklayamazsınız böyle bir şey olmaz, yatan hastanın kayıtlarını bir sürü insan görüyor zaten. Nereye kadar yapabilirsin. 10 yıl, 20 yıl sonra da bu veriler duracak. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Bizi çok rencide eden bir haber bu. Hiç ummadığımız ülkelerden bile hasta geldi. İngiltere, Almanya Haiti’den bile var. Vatandaşlar lütfen soğukkanlı olsunlar, devletin etkili mercilerinin verdiği beyanları dikkate alsınlar. Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de aşı çalışmaları var, inşallah başarılı sonuçlar alınır” diye konuştu.

Kaynak: İHA