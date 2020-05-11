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İstanbul'da hava sıcaklığı artacak! (11 Mayıs 2020 İstanbul'da hava nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 13:09 | Son Güncelleme

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilene göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hafta boyunca yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hafta boyunca sıcaklığın artarak 30 derece ve üzerine çıkması bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklığı artacak! (11 Mayıs 2020 İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da hafta boyunca yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA'DA BİR HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü kuzeyli rüzgarlarla beraber bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 30 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

İstanbul'da ise bir hafta boyunca yağış görüleceği tahmin edilmezken havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklığın çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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