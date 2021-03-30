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İstanbul'da hırsızlara operasyon! Otelde yakalandılar

30.03.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar ve Ataşehir'de üç ayrı evden hırsızlık yapan üç şüpheli, Beyoğlu'nda kaldıkları otelde yakalandı. Hırsızlık zanlıların apartmana giriş ve çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da hırsızlara operasyon! Otelde yakalandılar

Üsküdar ve Ataşehir'de 16 Mart ve 23 Mart tarihleri arasında, 3 ayrı adresten hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Adreslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri tespit ettikten sonra operasyon başlattı.

OTELDE YAKALANDILAR

Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında hırsızlık şüphelileri M.K. (25), A.K. (24) ve M.Y. (21) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K.'nin 19, M.K.'nin 13 ve M.Y.'nin 5 ayrı suçtan dosyalarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: DHA


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