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  4. İstanbul'da hızı 80 km'ye kadar çıkacak! Vali Gül'den vatandaşlara uyarı

İstanbul'da hızı 80 km'ye kadar çıkacak! Vali Gül'den vatandaşlara uyarı

15.12.2023 13:51 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yarın hızı 80 km'ye kadar çıkacak fırtına karşı vatandaşları uyardı. Gül, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

İstanbul'da hızı 80 km'ye kadar çıkacak! Vali Gül'den vatandaşlara uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti.

Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.

Kaynak: AA

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