İstanbul'da hurdalıkta ekipleri alarma geçiren yangın

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Lokman Sokakta bulunan bir hurdalıkta meydana geldi.

KARTON DOLU KONTEYNER ALEV ALDI

Akşam saatlerinde yoldan geçen bir vatandaşın iddiaya göre sigara izmariti fırlattığı hurdalıkta bulunan karton dolu konteyner yanmaya başladı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Yanan konteynere ilk müdahaleyi hurdalıkta çalışan işçiler yangın tüpleri ile yapmaya çalıştı. Söndürülemeyen yangın büyümeye başlayınca olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine hurdalığın farklı noktalarına sıçramadan söndürüldü. (İHA)



