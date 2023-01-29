HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı! Şoför son anda kendini dışarı attı

İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı! Şoför son anda kendini dışarı attı

29.01.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı atarken, kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüsü güçlükle söndürdü. Metrelerce yükselen alevler, çevredeki sürücülerin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı! Şoför son anda kendini dışarı attı

Yangın, saat 05.45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Küçükköy yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde yolcusu bulunmayan seyir halindeki İETT otobüsünden alevlerin yükseldiğini gören şoför, hemen aracı kenara çekip son anda kendini dışarı attı. Otobüsün şoförü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

1

ALEVLER TÜM OTOBÜSÜ SARDI

Alevler otobüsü kısa sürede sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken, polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otobüsteki alevler söndürüldü.

2

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yanan otobüs itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı şeritleri trafiğe açtı.

3

YAKLAŞAMADIK BİRDEN PATLAMA OLDU

Yangın sırasında olayı gören Mehmet Atalay Kadıoğlu ve arkadaşları, "TEM Otoyolu'ndan geliyorduk. Alevleri gördük, yardım amaçlı durduk. Otobüs şoförü burada tek başınaydı. İtfaiye ve polis ekipleri hemen geldi. Yangına müdahale ettiler trafiği kapattılar. Yangın sırasında otobüste patlama oldu. Araç önce arka taraftan yanmaya başladı. Yaklaşamadık birden patlama oldu" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

4

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar varYolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
İran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildiİran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildi
Paçacı'dan sonra İYİ Partili bir yöneticiden daha açıklama: Sokağın sesini dinlemezseniz...Paçacı'dan sonra İYİ Partili bir yöneticiden daha açıklama: Sokağın sesini dinlemezseniz...
Anahtar Kelimeler:
yangın İETT otobüs

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

Son dakika: Pazar günü planı olanlar dikkat! 'Kalın giyinin' diye uyardılar... Duş alıp dışarı çıkmayın

Son dakika: Pazar günü planı olanlar dikkat! 'Kalın giyinin' diye uyardılar... Duş alıp dışarı çıkmayın

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

İran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildi

İran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildi

TikTok fenomeninden çok konuşulacak dans! "Babasının..."

TikTok fenomeninden çok konuşulacak dans! "Babasının..."

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.