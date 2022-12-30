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  4. İstanbul’da İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatını görenler şaştı kaldı

İstanbul’da İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatını görenler şaştı kaldı

30.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı yapıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Onlarca kağıt havlunun nereye götürüldüğü ve neden İETT otobüsüyle taşındığı ise merak konusu oldu.

Son zamanlarda karıştıkları trafik kazaları ve yaptıkları arızalarla dikkatleri üzerine çeken İETT otobüslerinden biri, bu defa şaşkınlık veren bir haberin konusu oldu. Dün öğle saatlerinde TEM otoyolu Ankara istikameti 5. Levent mevkiinde seyir halinde olan bir sürücü, yanından geçen İETT otobüsünün içerisinde yolcular yerine kağıt havluların olduğunu fark edince gözlerine inanamadı. Ve o anları kayda aldı. 20 saniye kadar süren görüntüde seyir halindeki İETT otobüsünün onlarca kağıt havluyla dolu olduğu görülüyor.

(İHA)

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