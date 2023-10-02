İstanbul'da iğrenç olay! 13 yaşındaki kız çocuğuna takside taciz: 'Çok yalnızım' deyip...

Olay 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Çekmeköy'de yaşandı. 13 yaşındaki İ.Ö, ek ders aldığı okuldan Ataşehir'deki evine dönmek için okulunun güvenlik kulübesinde taksi bekledi. Bir süre sonra H.G adlı taksi şoförü aracıyla okul bahçesine girdi. Taksiyle kaldırıma çıkarak durabilen şoför daha sonra aracından inerek taksiyi kontrol etti. Güvenlik kulübesinden çıkan İ.Ö ise taksiye bindi.

"ÇOK YALNIZIM"

Yolculuk sırasında iddiaya göre taksi şoförü H.G, küçük kızla konuşmaya başladı. Küçük kıza kendi yaşamından bahseden H.G, İ.Ö'ye önce yaşını sordu. Küçük kızın yaşının 13 olduğunu söylemesinin ardından H.G, kıza gözlerinin çok güzel olduğunu ve çok olgun göründüğünü söyledi. Kendisinin çok yalnız olduğunu ve konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirten taksi şoförünün saat 03.00'e kadar alkol aldığını da söylediği öne sürüldü. Durumdan çok rahatsız olan İ.Ö, taksi şoförüne cevap vermedi ve taksiden inerek evine girdi.

SERBEST BIRAKILDI

İ.Ö anne ve babasına durumu anlattı. Aile, Ataşehir Sevgican Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Taksi şoförü H.G, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan H.G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Taksi şoförünün okul bahçesine girerek kaldırıma çıktığı ve küçük kızın taksiye bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ESKİ İLİŞKİLEREDEN BAHSEDİYOR"

Taksi şoförünün serbest bırakılmasının ardından baba B.Ö duruma tepki göstererek, "Kızımız hafta sonları LGS'ye hazırlandığı için ek ders alıyor. Okuluna gidiyor. Okulunda da ders bittiğinde biz alamıyoruz kendisini ve her zaman zaten kullandığımız taksi durağından güvenlikten rica ediyoruz taksi çağırıyor. Şimdi taksinin zaten görüntülerden baktığımızda okula girişi bir problem. Kaldırıma çıkarak giriyor. Bir şekilde kızım taksiye biniyor ve gelmeye başlıyor. Yolculuk sırasında önce kendine dair çok fazla detay vermeye başlıyor. Şahıs eski ilişkilerinden bahsediyor. Yaşı 30 olmasına rağmen 24'müş gibi gösteriyor. Kızıma öyle söylüyor. Yolculuk devam ederken yine çok üslupsuz detaylara giriyor. Eski sevgilisinin onu aldattığını, onun da antidepresan kullandığı gibi anlamsız detaylara giriyor." dedi.

Konuşmasına devam eden B.Ö, "Kızım o ana kadar biraz daha sohbet gibi anlıyor kızım. 13 yaşında günün sonunda. Ama doğruyla yanlışı ayırt edebilecek kadar eğitimi var o konuda. Ne zaman ki kızıma ' Erkek arkadaşın var mı, ben çok yalnızım. Sen kaç yaşındasın.' diye sormaya başladığında kızım 13 cevabını veriyor ama bunu duyar duymaz kendince iltifat ediyor adı altında aslında sarkıntılık yapmaya başlıyor. Diyor ki, 'Gözlerin çok güzelmiş. Dikiz aynasından bakarak söylüyor. Ben çok yalnızım. Konuşmaya çok ihtiyacım var gibi laflar etmeye başlıyor. Sen çok olgun görünüyorsun gibi laflar etmeye başlıyor. Kızım burada tedirgin olmaya başlıyor. Tabii 13 yaşındaki kız da şunun kararını veriyor. Eve yaklaştığımda şu an bağırmalı mıyım yoksa dayanmalı mıyım eve kadar deyip bir karar veriyor. İnisiyatif alıyor ve eve yakın olduğu için bir eve kadar gelmesini bekliyor. Yolculuğa da devam edecekti normalde. Buradan başka bir yere gidecekti. İptal ediyor. Parasını ödüyor. Eve geliyor ve bembeyaz yüzü." diye konuştu.

Kızı eve gelince neler olduğunu sorduklarını söyleyen B.Ö, "Apar topar olayın bu seviyede olduğunu anlayınca Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Oradan da çocuk şubeye Örnek Polis Merkezine yönlendirdiler. İfadeyi verdik. Hakikaten 2 saat içerisinde şahsı taksi durağından Çekmeköy'den alıyorlar. Biz çok şaşırdık ve çok iyi bir sonuç aldığımızı düşündük. Taksici kızımızı bıraktığında evi biliyor ve bekliyor. Arkasından eve girmesini bekliyor. Arkasına baktığında kızımız hala orada ona baktığını görüyor. Fotoğraf mı çekiyor telefonuyla ne yapıyor. Apar topar tabii kız korkuyor içeri giriyor. Şimdi gözaltına alındı ama öğreniyoruz ki aynı gün serbest bırakılmış. Bizim 2 gün biraz rahattı içimiz. Kızımıza da telkinde bulunduk. Şu an hiçbir şekilde sana zarar veremez korkma diye. Ama bugün öğreniyorum ki ben zaten cumartesi günü salıverilmiş. Şu anda elini kolunu sallayarak geziyor bu şahıs. Gerçekten bu şahıs bir şekilde evimize gelip ya da bir şekilde kızımın karşısına çıkıp zarar verdiğinde o zaman adalet işleyecek. Ama her şey için çok geç olacak." şeklinde konuştu.

"ERKEKLERLE TEK KALMA..."

13 yaşındaki İ.Ö'nün polise verdiği ifadede, "Araca biner binmez araç şoförü bana ağzı açık olan bisküviden ve açılmamış su ikram ettiğini ama istemediğini; sigara kullanıp kullanmadığını sorduğunu, erkek arkadaşının olmadığını öğrenince ise 'Erkeklerle tek kalma "arkadan bıçaklar, vururlar "' dediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

