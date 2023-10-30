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İstanbul'da iğrenç olay! Adliyede bankacı kadını tuvalete kilitleyip cinsel saldırıda bulundu

30.10.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) temizlik personeli R.Y., platonik aşk beslediği adliyedeki bankada çalışan S.K.'ya, tuvalette cinsel saldırıda bulundu. Bir anda kadına saldırarak kıyafetlerini çıkarmaya çalışan R.Y., S.K.'dan kendisini öpmesini istedi. Kaçmayı başaran kadın, R.Y.'den şikayetçi oldu.

İstanbul'da iğrenç olay! Adliyede bankacı kadını tuvalete kilitleyip cinsel saldırıda bulundu

İstanbul'da iğrenç bir olay yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde 28 yaşındaki temizlik personeli R.Y., platonik aşk beslediği adliyedeki bankada çalışan S.K'yı sürekli mesaj atarak taciz ediyordu. Korku ve panik içerisinde olan kadın, 27 Nisan'da hayatının şokunu yaşadı. Adliyede kadını takip eden R.Y., S.K'yı tuvalate kilitleyip cinsel saldırıda bulundu. R.Y.'nin elinden kaçmayı başaran kadın, şikayetçi olurken, R.Y. hakkında 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

SOSYAL MEDYADAN TACİZLERİNİ SÜRDÜRDÜ

İddiaya göre R. Y., mart ayından itibaren S.K.'ya sosyal medyadan mesaj atarak sürekli taciz etti. Evli ve 2 çocuk annesi S.K.'nın kendisini istemediğini söylemesine rağmen cinsel içerikli mesajlarının dozunu arttıran R.Y. taciz mesajlarını sürdürdü. S.K., adliyede R.K.'ya denk gelmemek için bankadan dışarı çıkamaz oldu. Her gün işe korku ve panikle gitmeye başlayan kadın, 27 Nisan'da hayatının şokunu yaşadı.

TUVALETE KİLİTLEYİP, KADINA SALDIRDI

Sabah'tab Seda Nur Günaydın'ın haberine göre adliyenin B Blok'unda tuvalete giden S.K., kapı kilitleme sesi duydu. Arkasına baktığındaysa R.Y.'yi gördü. R.Y. bir anda kadına saldırarak kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. S.K., yardım çığlıkları atarak tuvalet kabinine sığınmaya çalışsa da başaramadı. R.Y., annesi yaşındaki kadından kendisini öpmesini istedi. Kaçmayı başaran S.K., R.Y.'den şikayetçi oldu. R.Y. suçlamaları reddetti. Ancak kabusu yaşayan kadın dilekçesine, mesajların görüntülerini de ekledi. Savcılık, şüphelinin kadına yönelik tuvalette cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu ancak saldırının teşebbüs aşamasında kaldığını vurguladı. R.Y.'ye 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul cinsel saldırı

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