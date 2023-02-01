HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da iğrenç olay! Her satırı mide bulandırıcı, 'doğruluk mu cesaret mi' oyunuyla öğrencilerini taciz etti: Siyahi öğretmenin cinsel organını görmek istiyorum

İstanbul'da iğrenç olay! Her satırı mide bulandırıcı, 'doğruluk mu cesaret mi' oyunuyla öğrencilerini taciz etti: Siyahi öğretmenin cinsel organını görmek istiyorum

01.02.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özel bir okulda 38 yaşındaki E.S.'nin 'doğruluk mu cesaret mi' oyunu ile öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Öğrencilerden D.N.Ö sıra E.S.'ye geldiğinde "Okulda siyahi bir öğretmen olan N.’nin cinsel organını görmek isterim" dediğini aktardı. Tutuklu yargılanan öğretmen, “Öğrencilere başarı odaklı yaklaşmak istedim” diyerek kendini savundu.

İstanbul'da iğrenç olay! Her satırı mide bulandırıcı, 'doğruluk mu cesaret mi' oyunuyla öğrencilerini taciz etti: Siyahi öğretmenin cinsel organını görmek istiyorum

İstanbul Çekmeköy'de özel bir okulda öğretmenlik yapan 38 yaşındaki E.S., iddiaya göre 'doğruluk mu cesaret mi' oyunu sırasında öğrencilerine cinsel istismarda bulundu. Bir öğrenci, oyun sırasında öğretmeninin cinsel organı ve bacağına dokunduğunu belirterek dudağının kenarından öptüğünü aktardı. Bir başka öğrenci ise sıranın E.S.'ye geldiğinde "Okulda siyahi bir öğretmen olan N.’nin cinsel organını görmek isterim" dediğini aktardı.

iStock-463321071

4 ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMAR

Çekmeköy’de özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan E.S. (38) isimli kadın, 24 Şubat 2022 tarihinde iddiaya göre, öğrencileriyle ‘doğruluk mu cesaret mi’ oyunu oynadığı sırada 4 öğrencisine yönelik cinsel istismarda bulundu. İstismara uğradığı öne sürülen 15 yaşındaki T.K.K., E.K., E.Ö.B. ve H.B.D. isimli öğrenciler, öğretmenlerinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretmen E.S. hakkında 4 öğrencisine yönelik “çocukların cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan 39 yıla kadar, “müstehcenlik” suçundan ise 7 ay 15 günden 3 buçuk yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Tutuklanan sanık E.S., Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, E.S., tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilirken, müştekilerden H.B.D., SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Tanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

İğrenç olay! Apartmana giren kadın dehşeti yaşadı İğrenç olay! Apartmana giren kadın dehşeti yaşadı

"SİYAHİ ÖĞRETMENİN CİNSEL ORGANINI GÖRMEK İSTİYORUM"

Mağdur H. B. D. ifadesinde, öğretmeninin cinsel bölgesine ve bacağına dokunduğunu, 'doğruluk mu cesaret mi' oyununu oynarken dudağının kenarından öptüğünü öne sürdü. Duruşmada tanık olarak dinlenen öğrencilerden D.N.Ö ise, arkadaşının kendisine 'öğretmenin ona asansörde dokunduğunu' anlattığını söyleyerek, “Doğruluk mu cesaret mi oyunu oynadığımızda sıra E.S., öğretmene geldiğinde okulda siyahi bir öğretmen olan N.’nin cinsel organını görmek isterim demişti” dedi.

ÖĞRENCİNİN ELİNİ TUTARAK KALÇASINA DOKUNDURDU

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın T.KK.’yı asansörün yanına çağırdığı ve mağdurun elini tutarak, eteğinin altına sokarak kalçasına dokundurduğu ve boynundan öpmesini istediği anlatıldı. Mağdur H.B.D.’yi odasına çağıran sanığın, mağdurun bacaklarına ve cinsel organına dokunduğu ve dudağının kenarından öptüğü, mağdur E.Ö.B.’ye internetten cinsel içerikli video izlettiği ve cinsel organını ölçmesini istediği ifade edildi. Sanığın, mağdurun çıplak fotoğraflarını çekmesini istediği belirtildi. Savcı, sanığın “çocukların cinsel istismarı” ve “müstehcenlik” suçlarından cezalandırılmasını istedi.

"İLİŞKİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Tutuklu sanık E.S., söz alarak, “Mütalaayı kabul etmem. Öğrencilere başarı odaklı yaklaşmak istedim. 4 yıldır yılın öğretmeni seçildim. Kendileriyle ilişkim yanlış anlaşıldı. Suç işleme kastım yoktur. Tahliyemi talep ederim” diyerek gözyaşlarını tutamadı.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık E.S.’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Yeni doğan bebeğini poşet içinde 4'üncü kattan attıKorkunç olay! Yeni doğan bebeğini poşet içinde 4'üncü kattan attı
CHP'de Akşener hazırlığı: Yapacakları teklif...CHP'de Akşener hazırlığı: Yapacakları teklif...
Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu! Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz okul öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdular

Son dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdular

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

Savcı önce gözaltına alındı sonra tutuklandı

Savcı önce gözaltına alındı sonra tutuklandı

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...

Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.