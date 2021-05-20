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İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmek istedi

20.05.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de iki kadının kendilerini sözlü taciz ettiği iddiasıyla kovaladığı şüpheli, girdiği sokakta polis tarafından yakalandı. İki kadın ve olayı duyan bir grup genç, şüpheliyi darp etmek istedi. Polis, taciz şüphelisini ekip aracına bindirerek, polis merkezine götürdü.

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmek istedi

Olay, geçen pazartesi akşamı, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, iki genç kadına sözlü tacizde bulundu. Kadınların tepki göstermesi üzerine koşarak kaçmaya başladı. İki kadın da şüphelinin peşinden koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ile kadınlar arasında yaşanan kovalamacaya polis de dahil oldu. Kaçan şüpheli, 131 Sokak'ta polis tarafından yakalandı. İki kadın ve olayı duyan bir grup genç, şüpheliyi darp etmek istedi. Polis, taciz şüphelisini ekip aracına bindirerek, polis merkezine götürdü. Kadınların şikayetçi olduğu şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüphelinin polis tarafından yakalandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"POLİS ADAMI ALDI, GÖTÜRDÜ"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Ceylan, "Bir adam genç kızlara sözlü tacizde bulunmuş. Ondan sonra bu kızlar adamı kovalamaya başlamışlar ve o sırada polise haber vermişler. Kovalamaca sonucu yakalandı. Mahallemizin gençleri polise, 'bırakın biz halledelim' dediler. Polis arbede olmaması için adamı aldı, götürdü" dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi taciz

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