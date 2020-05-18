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İstanbul'da iki grup arasında meydan kavgası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 10:24 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün iftara kısa bir süre kala iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Polis otosunun sirenleri çalarak olay yerine gelmesiyle kavga eden taraflar kaçışarak evlerine girdi.

İstanbul'da iki grup arasında meydan kavgası!

Olay, dün saat 19.50'de Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. İftara kısa bir süre kala iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga, cadde üzerinde bulunan binadaki kişi tarafından yukarıdan görüntülendi.

YERDE SÜRÜKLEYİP FIRLATTILAR

Görüntülere yansıyan cadde üzerindeki kavgada çok sayıda kişi birbirine girdi. Kavgada iki kişinin bir kişiyi bir süre yerde sürükleyip fırlattıkları görüldü. Polis otosunun sirenleri çalarak olay yerine gelmesiyle kavga eden taraflar kaçışarak evlerine girdi.

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Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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