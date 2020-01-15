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  4. İstanbul'da iki kişi yere düşen cüzdanı böyle çaldı! O anlar kamerada

İstanbul'da iki kişi yere düşen cüzdanı böyle çaldı! O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

İstanbul’da iki şahsın bir iş yerinde yere düşen cüzdanı çalma çabası film sahnelerini aratmadı. Şahıslar, yerdeki cüzdanı ayaklarıyla kendilerine doğru çekip sakladılar. Ardından cüzdanı diğer vatandaşların görüş açısından çektiklerini düşününce de yerden alıp oradan ayrıldılar. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sultanbeyli’de geçtiğimiz gün bir iş yerinde yaşanan olayda, iddiaya göre müşterilerden biri cüzdanını yere düşürdü. Bunu gören bir şahıs, masaya otururken cüzdanı önce ayağı ile diğer müşterilerin görüş açısından kaçırıp kendisine çekmeye çalıştı. Cüzdanı tek başına alamayacağını fark eden şahıs, daha sonra yerinden kalkarak arkadaşını yanına getirdi. İki şahıs, uygun anı bulduklarında yerdeki cüzdanı aldı. Hem kameranın hem de müşterilerin görüş açısını kapattığını düşünerek cüzdanı alan şahıslar iş yerinden uzaklaştı.

YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, adlarının B.Ö. ve E.Ö. olduğu belirlenen şahısları kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıslardan B.Ö., Çocuk Büro Amirliğine, E.Ö. ise Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yerde gördüğü cüzdanı almak için ayağıyla çekiyor. Daha sonra arkadaşını yanına çağırıyor ve cüzdanı uygun an bulduklarında yerden alıyorlar.

(İHA)

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hırısz Cüzdan

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