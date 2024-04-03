İstanbul'da ikinci İmamoğlu dönemi! Mazbatasını aldı, görevine resmen başladı

İstanbul'daki yerel seçimlerde en yakın rakibi AK Partili Murat Kurum'a 1 milyonun üzerinde fark atarak seçimi yeniden kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.
Törende kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, herkese teşekkür ederken; "Bana verilen 16 milyon insanımızın mazbatası" diye konuştu.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle;
Böylesi bir şehrin her insanından faydalanmanın daha yukarıya taşımak konusunda kararlı ve istekliyiz. Bu işin emenatçisi olduğunu bilen bir anlayışa sahibim. Daha da iyi bir 5 yıl geçireceğimize eminim.