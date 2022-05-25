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  4. Kaçakçıları taşıyan kamyon İstanbul'a geldi, mültecileri böyle bıraktı! O görüntüler sosyal medyayı karıştırdı

Kaçakçıları taşıyan kamyon İstanbul'a geldi, mültecileri böyle bıraktı! O görüntüler sosyal medyayı karıştırdı

25.05.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de sığınmacılara ilişkin her geçen gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Son olarak İstanbul'un Gebze ilçesinden geldiği ileri sürülen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde bir kamyonetin kasasından sığınmacı olduğu ileri sürülen kalabalık bir grup insan akın akın iniyor.

Kaçakçıları taşıyan kamyon İstanbul'a geldi, mültecileri böyle bıraktı! O görüntüler sosyal medyayı karıştırdı

İstanbul'daki son görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerdeki kişilerin Afgan, Pakistanlı ve Suriyeli sığınmacılar olduğu öne sürüldü. Görüntüler birçok kullanıcı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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AKIN AKIN İNDİLER

Gebze'de çekildiği öne sürülen görüntülerde bir kamyonetten telaşlı bir şekilde ve bağrış çağrış içinde inen insan kalabalığı görülüyor. Kamyondan inen kişilerin her yaştan olduğu görülürken hemen hepsinin sırtında yükler olduğu da görülüyor.

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Görüntüleri çeken kişi kamyonete yaklaşarak "Bu ne ağabey, bu ne ağabey" diye sesleniyor ve "Yani bu kadar insanı buraya dolduruyorsunuz, yazık günah değil mi ağabey" diye sitem ediyor.

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