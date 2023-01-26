İstanbul'da 'kabus' sitesi! Elektrik ve suyu kestiler, araçlara zarar verdiler hatta yangın bile çıkardılar

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin yönetimi iddiaya göre sakinlerinde huzur bırakmadı. Gerginliği başlatan giderlerin fazla gösterilmesi oldu. Karşı çıkanların ve suç duyurusunda bulunanların elektriği ve suyu kesildi, hatta araçlarına da zarar verildi.

HAYATI ZİNDAN ETTİLER

Kiminin elektriği, suyu kesildi, kiminin aracına zarar verildi. Kendi evlerinde diken üstündüler. Onlara bunu yapan ise iddiaya göre oturdukları sitenin yönetimi. Esenyurt'ta bulunan 1755 dairelik sitede iddiaya göre yönetim usulsüzlük yaptı ve giderleri yüksek gösterdi. Site sakinleri bu durumu tespit edince hemen suç duyurusunda bulundu. Yönetim o suç duyurusunu öğrenince adeta site sakinlerine hayatı zindan etti. Site yönetiminin şikayetçi olanların evinde yangın bile çıkardığı öne sürüldü.

"BİLE İSTEYE ZARAR VERİLMİŞ"

Site yönetimi o kadar ileriye gitti ki iddiaya göre bir site sakinin aracına zarar verdiler. Aracın içerisi içler acısı. Araçtaki teybi yerinden söküp dikiz aynasını kırmışlar. Araç sahibi, "Biri veya birileri aracı açıp zarar veriyor. Bile isteye zarar verilmiş. Kamera görüntülerini izlemek isteyince kör nokta olduğunu söylediler." dedi. Aracı zarar gören bir başka site sakini ise "Arabayı park ettiğim yerde kamerayı ters çevirmişler. Arabamın üzerine kurşun koymuşlar" diye konuştu.

EVLERİNDEN ÇIKAMAZ HALE GELDİLER

ATV Haber'in haberine göre site yönetimi giderleri yüksek gösterdikten sonra bir de aidat ücretlerine yüzde 100 zam yaptı. Site sakinleri de buna tepki gösterince gelen baskı nedeniyle evlerinden çıkamaz hale geldi.

