İstanbul'da kaçak hayvan operasyonu! Hepsi yasadışı yollarla sokuldu

Jandarma ekipleri yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği hayvanları evinde besleyen yabancı uyruklu 1 şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahsın Silivri’de bulunan çiftliğinde yapılan aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu. Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu belirlendi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yavrular, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

