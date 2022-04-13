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  4. İstanbul'da kaçak hayvan operasyonu! Hepsi yasadışı yollarla sokuldu

İstanbul'da kaçak hayvan operasyonu! Hepsi yasadışı yollarla sokuldu

13.04.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; yabancı uyruklu bir şahsın Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği ihbarını aldı. İhbarda üzerine giden ekipler, kafes içerisinde 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirdi.

İstanbul'da kaçak hayvan operasyonu! Hepsi yasadışı yollarla sokuldu

Jandarma ekipleri yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği hayvanları evinde besleyen yabancı uyruklu 1 şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahsın Silivri’de bulunan çiftliğinde yapılan aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu. Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu belirlendi.

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ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yavrular, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldı.

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(İHA)

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