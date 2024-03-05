İstanbul'da 'Kafkas' rüzgarı! Yenikapı'daki Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi: Müzik, dans ve lezzet başrolde

Kafkas kökenli sivil toplum kuruluşları işbirliği ile düzenlenen “Kafkas Kültür Buluşmaları” Yenikapı’da etkinlik alanında yapıldı. Bu yıl ilkinin yapıldığı Kafkas Kültür Buluşmaları’nda Çerkes, Abhaz, Çeçen, İnguş, Oset, Dağıstanlı, Karaçay- Malkar, Gürcü ve Laz topluluklardan 27 sivil toplum kuruluşu ilk kez bir araya geldi. Etkinlik programını kurum temsilcilerinin oluşturduğu buluşmada konserlerden dans gösterilerine, atölyelerden filmlere, söyleşilerden geleneksel kıyafet defilesine pek çok kültürel performans İstanbulluların beğenisine sunuldu.

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürü Vedat Kara, "27 Kafkas Derneği ile birlikte Kafkas buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Kafkasya’nın bütün renkleri burada olacak. Kafkas Tanıtım Günleri’nde Kafkasların kültürünü, halk danslarını, tarihlerini, kültürünü tanıma fırsatı bulacağız. Türkiye’deki birçok kültürü ve gastronomiyi İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kültürel değerlerimizi bir araya getirmek bizim için çok kıymetli. Bu kadar kapsamlı bir Kafkas topluluğu bir araya geliyor. İstanbulluları bu buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

Birleşik Kafkasya Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Yıldırım ise yaptığı açıklamada 'En az 5 bin yıllık kültürümüzü anlatmak istiyoruz' diye konuştu.

KAFKAS KÜLTÜRÜNÜN GELENEKSEL GELİNLİK VE DAMATLIKLARI SERGİLENİYOR

Kafkas Kültürünün gelinlik ve damatlıkları da etkinlik alanında sergilendi. Gelinliklerdeki el işçiliği ziyaretçilerin dikkatini çekerken damatlıklarda bulunan fişek aksesuarları merak uyandırdı. Eski dönemlerde damatlıklardaki bu fişekliklere askerlerin erzak koyduğu öğrenildi. Kültürel değerlerin günümüzde de sürdürülmesi ziyaretçilerin ilgisini çekti.

KAFKAS MUTFAĞININ OLMAZSA OLMAZLARI

Kafkas mutfağının en bilinenleri; Kafkas Çerkez tavuğu, Çerkez peyniri, Abhaz peyniri, haluj, velibah ve fıccının yanında, gabın, abısta, şıps, gubate, şelame, ahulçapa, acıka, sızbal, ezme barbunya, Oset peyniri, mejage, pısı haluve, gubate, halvane, kalmuk çayı, kuşburnu suyu, gilaboru suyu Kafkas Kültür Buluşmaları’nda sergileniyor.

Etkinlik alanında sergilenen yöresel yemeklerden ‘Fıccın’ ile ilgili bilgi veren restoran yetkilisi Süheyla Kılıç ise "Fıccın yöresel yemeklerimizden bir tanesi. Fıccın içinde et olan yemek demek. Satır kıymayla yapıyoruz, iki hamurun arasında soğan sarımsak karabiber ve tuz ile yapıyoruz. Hamurun içinde pişen bir ettir. Fıccın bizim törensel yemeklerimizden biridir. Kafkasyalıların yemekleri Türkiye’nin her yerinde tanıtılıyor ve biliniyor. Daha çok evlerde tüketilen yemeklerimiz vardı, son zamanlarda da restoranlarda yaygınlaşmaya başladı" ifadelerini kullandı.

KAFKAS MÜZİĞİ VE DANSI BAŞROLDE

Kafkas dansçıları performanslarıyla Kafkas kültürünün renklerini Yenikapı’ya taşıdı. Kafkas Kültür Derneği Mazenef Halk Dansları Topluluğu, Bars Dans Ekibi, Azar Abhaz Dans Grubu, İstanbul Abhaz Derneği Dans Grubu, Kafkas Akademi Topluluğu ve Nerit Çocuk Grubu katılımcılara Kafkas folklorunu tanıma imkanı sağlıyor.

EDİZ HUN VE EZEL AKAY’IN KATILIMIYLA ÇERKES SANATI

Kafkas kültürünü her yönüyle tanıtmayı hedefleyen “Kafkas Kültür Buluşmaları’nda Yeşilçam’ın yaşayan efsanelerinden Ediz Hun, “Türk Sinemasında Çerkes Bir Jön” söyleşisi ile sinemaseverlerle geçmişe yolculuk yaptı. Yönetmen Ezel Akay’ın geçmişten günümüze Kafkas sinemasını anlattığı söyleşinin yanı sıra “Yönetmen Koltuğunda Çerkes Filmleri” atölyesi düzenlendi.







