İstanbul'da kahreden olay! Yangından panikle çocuklarını kaçırırken 2 yaşındaki kızını unuttu

Esenler’de 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. 3 çocuğunu dışarı çıkararak kurtaran annenin, yanına almadığını fark ettiği 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

KAHREDEN OLAY!

Edinilen bilgiye göre, Esenler Tuna Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan yabancı uyruklu anne, 4 çocuğundan 3’ünü dışarı çıkararak kurtardı. Anne dışarı çıktıktan sonra ikiz çocuklarından 2 yaşında olan kızını yanına almadığını fark etti. Durumun yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, yangın çıkan evde çocuğu bulmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yanan evde 2 yaşındaki kız çocuğun cansız bedenini buldu.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kızının hayatını kaybettiğini öğrenen acılı anne sinir krizi geçirirken, çocuğun cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

